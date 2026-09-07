Un viaggio elettrico per stagione/3 Trentino Wild & Green



















Per la terza puntata della nostra rubrica “Un viaggio elettrico per ogni stagione” in collaborazione con l’agenzia specializzata Electric-Trips siamo sulle Dolomiti del Brenta, in Trentino. L’intento dell’iniziativa è suggerire una settimana di vacanza lungo un itinerario ideale per godere di tutti i “plus” dell’auto elettrica, senza ansie e in perfetta sicurezza. I fondatori di Electric-Trips, Alexandra e Pasquale, ci propongono il loro viaggio ideale, scegliendo tra quelli proposti ai clienti dell’agenzia. Sperando che seguano numerosi anche quelli programmati, realizzati e raccontati da voi lettori.

Esiste un Trentino che non ha bisogno di funivie affollate per portarti in alto. È un territorio fatto di sentieri incantati, foreste di abeti che custodiscono segreti millenari e valli dove il silenzio è la vera colonna sonora del viaggio.

Ben tornati al terzo appuntamento con Electric-Trips, nostro partner di viaggio. A guidarci in questa avventura, dopo la torrida estate, è la voglia di ossigeno.

Insieme vi portiamo nel cuore pulsante del Patrimonio Unesco, le Dolomiti di Brenta, con un itinerario che mette al centro il rispetto per la natura e la forza delle storie locali.

Insieme vi portiamo nel cuore pulsante del Patrimonio Unesco, le Dolomiti di Brenta, con un itinerario che mette al centro il rispetto per la natura e la forza delle storie locali.

L’intermodalità è il futuro: arrivo in treno + noleggio EV – 178 Km totali

L’avventura inizia a Trento. Il consiglio per il viaggiatore consapevole? Arrivare comodamente in treno, abbattendo l’impatto del viaggio e lasciandoci trasportare, per poi ritirare un’auto elettrica a noleggio dedicata al tour.

È il modo migliore per assaporare la città, con la sua miscela unica di influenze italiane e austriache, prima di puntare verso la natura selvaggia.

In sintonia con il ritmo della terra

Quale modo migliore di conoscere un territorio se non assaporarlo? Terroir della mela Biologica, o caffè artigianale in micro roastery uniche, sono solo alcuni esempi. Prima di salire in quota, scegliete l’esperienza gastronomica che più vi rispecchierà.

Decidiamo di fermarci a Mezzolombardo (20 km) per una visita straordinaria. Pit-stop dalla famiglia Foradori, (un’istituzione internazionale nella biodinamica) che vi aprirà le porte delle vigne insieme alla sua cantina.

Qui, non è solo una degustazione di vini straordinari, ma una lezione su come l’agricoltura possa collaborare con i cicli della natura. Un approccio che chi guida elettrico conosce bene: efficienza, rispetto, futuro.

Ora, dimenticate la routine. Questo itinerario è un inno alla rigenerazione, pensato per chi vuole scoprire l’anima autentica del Trentino

Direzione San Lorenzo Dorsino, 40 km da Trento

La nostra base sarà San Lorenzo Dorsino, uno dei Borghi più Belli d’Italia. Lontano dai villaggi turistici: dove l’elemento prezioso è la comunità. Li, incontrerete artigiani del legno, del feltro e contadini resilienti innamorati della propria terra.

Da qui, si entra nel cuore selvaggio del Parco Naturale Adamello Brenta. Accompagnati dalle Guide Alpine locali, potrete rigenerarvi nel silenzio dei boschi o ammirare la potenza dell’acqua nell’Area Natura Rio Bianco a Stenico, dove l’energia della montagna si manifesta in tutta la sua forza.

Adrenalina elettrica: l’Enduro cambia marcia

Per tutti i nostri lettori che cercano un’emozione diversa dalla solita E-bike, abbiamo inserito un’esperienza esclusiva: il tour in E-moto da enduro. Due ore di off-road guidato per provare la coppia istantanea e la leggerezza delle moto elettriche. È il modo più puro per vivere il fango e la polvere dei sentieri senza disturbare la fauna e senza emissioni. Un’esperienza che rimarrà impressa nel cuore (e nel polso) di chiunque ami le due ruote.

Dove ricaricare lo spirito (e la batteria) sul percorso

L’itinerario non si ferma alle vette. La strada che porta verso il Lago di Garda è un susseguirsi di borghi incantati come Rango e Canale di Tenno. Ogni stagione ha la sua carica, ogni curva regala uno scorcio che merita una sosta.

Un tuffo nelle acque turchesi del Lago di Tenno d’estate, un ballo in abito tradizionale al festival medievale in autunno, fino al caloroso abbraccio di luci e magia nel periodo invernale con i mercatini di Natale tra le case in pietra e legno.

Prima di riconsegnare l’auto e riprendere il treno, il tour offre un’ultima sosta culturale a Trento: Le Gallerie. Due ex-tunnel stradali trasformati in spazi espositivi multimediali. È il simbolo perfetto del nostro viaggio: infrastrutture che cambiano pelle per ospitare storie e cultura.