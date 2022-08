Un viaggio di 3mila km, tra app e ricariche

Un viaggio di 3mila km con la Kona. Ce lo racconta Piero, alla prima esperienza all’estero con un’auto elettrica (e relative apprensioni per la ricarica). Se volete condividere il vostro diario di viaggio, scrivete alla mail info@vaielettrico.it

di Piero Pallotti

“Vorrei raccontarvi la mia esperienza riguardo il mio primo viaggio all’estero con la mia Kona 64kWh. Premesso che forse per la prima esperienza di viaggio un po’ lungo, poco più di 3.000km in 15 giorni, sarebbe stato preferibile non uscire dai confini nazionali. Anche per l’apprensione da ricarica di mia moglie…“.

Un viaggio di 3mila km / In Austria via Verona, ma a Modena…

“Le mie tappe sono state Verona, Vienna, Carinzia e Ravenna. Già alla partenza abbiamo avuto il primo inconveniente. Prendendo la macchina al mattino, ho notato che l’interruttore generale della mia Wall-box era scattato e quindi invece che con il 100% di ricarica siamo partiti con il 56%. Questa anomalia ci ha obbligato ad effettuare una doppia sosta, con la riprogrammazione del viaggio tramite l’app ABRP per Verona. Prima ricarica a Fabro senza problemi. La seconda a Secchia Ovest: la mia Rfid NextCharge non mi veniva riconosciuta e dall’app non riuscivo a sbloccare la ricarica. Dopo varie mail (purtroppo NextCharge non prevede un contatto telefonico), ho dovuto attivare l’app BeCharge e ricaricare. Tempo perso sotto un sole asfissiante: circa 1h!!!“.

In Austria ho dovuto scaricare Smatrics, con l’aiuto di una persona del posto

“Verona è organizzatissima per le ricariche, oltre che splendida. Colonnine ovunque, per il 90 % con ricarica gratuita semplicemente scaricando l’app Verona SmartApp. Servizio ottimo, consiglio però la prenotazione della Palina. Dopo pochi giorni, ripartenza per Vienna. Tappa per rifornimento a Tavagnacco senza problemi, anche se purtroppo non esistono pensiline per ripararsi dal sole, e questo in tutte quelle che ho usato. Alla seconda sosta in Austria altri problemi. Mio errore: la colonnina non faceva pare del circuito NextCharge. Morale della favola: nuova registrazione ad un sito austriaco con relativa app, Smatrics che però è solo in tedesco. E per attivare la registrazione il link nella mail non era evidenziata dalla sottolineatura e colore blu. Grazie ad un santo cittadino austriaco che si è prodigato al telefono con l’assistenza sono riuscito a ricaricare. Ma per disconnettere ho dovuto richiamare l’assistenza, non si staccava!!“.

Un viaggio di 3mila km / E alla fine ho aiutato io altri a ricaricare

“A Vienna grande delusione: un cantiere a cielo aperto in gran parte della città, con colonnine quasi assenti. Una non sono riuscito a farla funzionare, malgrado l’aiuto di una signora gentilissima che aveva appena ricaricato. Mentre quelle funzionanti erano solo all’interno di parcheggi in garage pubblici a pagamento, quindi ti costringono a pagare anche la sosta. E, si sa, l’Austria non è proprio economica. Viceversa a Graz, a Bad Kleinkirchheim, a Klagenfurt e a St. Veit an der Glan, colonnine ovunque per strada, tutte con circuito NextCharge. Infine a Ravenna ho trovato una ricarica vicino al B&B dove risiedevo. E, udite udite, sono riuscito a ricaricare utilizzando PayPal su una colonnina Pubblica Utilità Heral!! Nel viaggio di ritorno vicino Venezia, presso l’hotel Hilton (non ricordo precisamente la località) ho ricaricato ricanbiamdo il favore. Ho aiutato una coppia di svizzeri a ricaricare, non essendo registrati a NextCharge“.

In conclusione. “Almeno nella fase iniziale ho trovato qualche difficoltà, anche dovuta alla mia inesperienza. Ma posso affermare che, vista la tranquillità di guida, e fortunatamente come a Verona le ricariche gratuite, non tornerei mai più ad un auto termica. Anche se ora sto combattendo con l’assistenza della mia Wall-box a casa che risulta essere guasta e che mi dovrebbero cambiare. Buon viaggio a tutti“.

