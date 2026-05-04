Un uomo Panasonic per rilanciare le batterie ACC













Un uomo Panasonic, Allan Swann, al vertice di Acc, la joint venture tra Stellantis, Mercedes e TotalEnergies per produrre batterie in Europa.

Un uomo Panasonic che riforniva le Tesla

Cambio della guardia al vertice di Acc, la joint venture che gestisce una Gigafactory nel nord della Francia. Il posto dell’amministratore delegato sarà preso da Allan Swan, che succede a Yann Vincent. Swan, ex manager di Panasonic, avrà il compito di incrementare la produzione, che si è rivelata molto più lenta del previsto. Swan è stato presidente di Panasonic Energy Usa,. Incarico durante il quale “ha guidato con successo la messa in funzione di due nuove gigafactory per batterie che riforniscono Tesla”, spiega Acc in una nota. “Ha guidato uno dei progetti di batterie agli ioni di litio più grandi e maturi al mondo, producendo’miliardi di celle ogni anno“, si legge ancora nel comunicato. Esperienza “lo rende il candidato ideale per accelerare lo sviluppo’ della societa“.

Il n.1 uscente: “Pensavamo di arrivare al livello dei cinesi…”

Solo pochi giorni fa il n.1 uscente di ACC, Vincent, aveva ammesso le sue difficoltà in un’intervista a BFM Business : “Abbiamo forse mostrato un eccesso di ottimismo… Forse di ingenuità… Forse di arroganza, pensando che saremmo stati in grado di metterci molto rapidamente al livello dei cinesi“, ha ammesso. Ora finalmente ACC è nella fase di ramp-up, che precede la produzione vera e propria. Ma Vincent non si fa illusioni: “È più difficile di quanto avessimo immaginato. Sono processi di fabbricazione molto complicati, serve tempo per padroneggiarli perfettamente”. Cinesi imbattibili, dunque? “Hanno iniziato 15-20 anni fa, noi da 5, e hanno acquisito esperienza, sono molto bravi. Ci vuole una costanza nello sforzo a cui gli europei non sono abituati. Vogliono risultati entro 3 mesi”.