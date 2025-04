Un tuk-tuk elettrico per Zofi e la sua idea meravigliosa. Chi lo trova?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Chi trova un tuk-tuk elettrico per Zofi, al secolo Zofishan Abbasi? Le serve per realizzare la sua idea meravigliosa: TukEasy; per ora solo un progetto e un sito, seppur pluripremiato nei contest per start up e preso “a balia” da Art-ER EmiliaRomagnaSTARUP.

Con TukEasy, la trentenne Zofi sogna di portare in Italia un servizio che spopola in Pakistan, sua terra d’origine, e in tutto il Sudest asiatico: consegne dell’ultimo miglio «ecologiche e in tempo reale nel centro storico della mia città, Bologna, e in tante altre città italiane soffocate dal traffico». “Last mile“, direbbero gli inglesi, ma anche “last minut“. Tipo raider o pony express, insomma, ma con un mezzo adatto a consegne più impegnative di una lettera o un paio di pizze. E in prospettiva, chissà, ideale perfino per un servizio agile ed economico di trasporto persone su brevi tragitti urbani.

Il tuk-tuk elettrico è il veicolo perfetto per districarsi negli affollati centri cittadini. E infatti già lo utilizzano, per esempio, Poste Italiane e il corriere BRT. «Beati loro. Colossi di quel calibro se li sono fatti fare su misura» sospira Zofi. A una start up come TukEasy serve invece qualcosa di più economico. Tipo l’Ape E-City dell’italianissima Piaggio, che oggi lo produce in India e solo per il mercato del Sudest Asiatico «dove ne ho visti a migliaia e dove costano l’equivalente di 3-4 mila euro».

Ma qui non li commercializza, e Zofi non si dà pace: «Sarebbe un successo strepitoso. Le nuove generazioni, i miei coetanei, sono molto sensibili ai temi dell’ecologia, e nel contempo fruitori seriali di servizi commerciali on line e di mobilità alternativa».

Zofishan Abbasi emigrò con tutta la famiglia a Bologna 29 anni fa. E' laureata in Giurisprudenza con tesi in diritto dei trasporti, ha collezionato master all'estero e ha lavorato in una mezza dozzina di Paesi del mondo prima di tornare sotto le Due Torri per realizzare il suo progetto imprenditoriale nato nell'ambito Open Innovation all'Università di Bologna. Il padre fu il primo pakistano ad aprire in città il classico negozietto di alimentari , 24 ore su 24, sette giorni su sette. Negli anni ne ha aperti altri in vari quartieri del centro e dell'immediata periferia, imitato poi da decine di connazionali. Tanto che a Bologna questi minimercati "basic" sono soprannominati "paki", mentre nel resto d'Italia li chiamano "bangla". TukEasy ne eredita filosofia e regole base: flessibilità, disponibilità, essenzialità, resilienza. Il servizio di consegna si prenota attraverso l'App e da questa si può tracciare il precorso in tempo reale. E' quel che manca alle piccole e medie imprese commerciali per semplificare la loro logistica, e ai destinatari finali per fronteggiare velocemente i fuori programma. Sarebbe anche quel che manca a Bologna e in tante altre città per un trasporto personale smart: quei classici venti minuti a piedi che però diventano problematici a notte inoltrata, se sei una ragazza, se sei in una zona marginale e poco frequentata o hai una valigia da trasportare. I taxi sono costosi e non ne trovi mai uno disponibile, quando serve veramente. «Il progetto è pronto – dice Zofi -. Ora vorremmo iniziare con un beta test sul campo ma ancora non abbiamo trovato il veicolo giusto». Zofi lo vorrebbe affidabile (ha pianificato una vita utile di 5 anni) e in grado di reggere allo stress di 8-10 ore continuative di lavoro. In Italia si trovano Ape Piaggio retrofittati, per esempio Ape V-Curve Electric della piemontese Veicoli Speciali o veicoli importati. Ma a prezzi improponibili di 10-15 mila euro. «Invece in Asia ne troverei a bizzeffe per meno di 4 mila euro – dice Zofi – Il problema è omologarli per circolare in Europa: costa uno sproposito e richiede mesi di attesa». Chissà se la comunità di Vaielettrico ha qualche buon consiglio o la dritta giusta per trovare il tuk-tuk elettrico che sogna Zofi?