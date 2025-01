Un Tesla Cybertruck esplode davanti al Trump Hotel di Las Vegas, in Nevada. La prime informazioni parlando di un morto, la persona che si trovava a bordo.

L’esplosione è avvenuta mercoledì primo gennaio, nella valet area del Trump International Hotel di Las Vegas. La polizia locale ha emesso subito un comunicato per spiegare che l’incendio è stato estinto in breve e che si sta indagando sulle cause. Intimando di evitare di transitare per l’area dell’esplosione. Si parla di un morto e di diversi feriti e le autorità parlano di indagini per “a potential act of terror”, considerando quindi l’origine terroristica dell’esplosione. Non sfugge, ovviamente, il fatto che il patron di Tesla, Elon Musk, è stato uno dei protagonisti della trionfale campagna elettorale di Donald Trump. E che con questo atto, se la matrice terroristica verrà confermata, si sono colpiti due bersagli-simbolo legati a questi due controversi personaggi, come il Cybertruck e uno degli hotel della catena del Tycoon.

La Polizia di Las Vegas sulla pista dell’attentato

La Polizia di Las Vegas ha fatto sapere che il Cybertruck era arrivato da pochissimi secondi, circa 15, prima che si verificasse l’esplosione. Questo seconda la ricostruzione dello sceriffo locale, Kevin McMahill. Gli inquirenti hanno scoperto taniche di benzina e di carburante per uso agricolo, oltre a grandi mortai per fuochi d’artificio nella parte posteriore del veicolo. È stato confermato il decesso dell’unica persona che si trovava a bordo del Cybertruck. L’esplosione è avvenuta a poche ore di distanza dal terribile attentato di New Orleans, in cui hanno perso la vita 15 persone.

