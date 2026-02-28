Un Suv elettrico come seconda EV di casa: consigli?







Un Suv elettrico come seconda EV di casa, dopo la Opel Corsa-e: Valter, un lettore vicentino, chiede di essere consigliato nella scelta. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it.

Un Suv elettrico della taglia della Qashqai: mi aiutate nella scelta?

“Buongiorno Vaielettrico! La mia situazione è questa. Casa singola, impianto fotovoltaico 6 kW, batteria 11 kW, contatore 4,5 kW, pompa di calore ibrida elettrica -gas. Una wall box. Una Opel Corsa elettrica che macina 20mila km/anno, andata ritorno dal lavoro. Da aprile a ottobre siamo quasi autonomi con l’energia elettrica. Non abbiamo MAI caricato a colonnine pubbliche (non male…). Sto valutando di sostituire la mia ottima Qashqai 1,5 diesel con una ibrida. Pensando però anche ad una seconda auto elettrica con cui fare anche viaggi da 500/1000 km e 15/20mila km di percorrenza annua, spesso in montagna. Preferirei un SUV (comodità!) sul tipo di quello che ho. Potete consigliarmi in una scelta per me molto impegnativa? “. Valter da Vicenza

Ecco i più venduti, con prezzi, autonomia…

Risposta. Il Suv elettrico più venduto in Italia resta la Tesla Model Y, che ha una versione d’attacco (la Standard) a 39.990 euro. Con 534 km di autonomia, motore da 225 kW, accelerazione 0-100 in 7,2”, ricarica fino a 225 kW. Ma la concorrenza ora è numerosa e agguerrita. Scorrendo la classifica dei più venduti, dopo la Tesla troviamo la Skoda Elroq, un grande successo in Europa (un po’ meno in Italia). Attualmente il prezzo di partenza è di 29.177 euro, con uno sconto rispetto al listino ufficiale (34.500). Le dimensioni sono più contenute rispetto alla Model Y (è lunga 448 cm, contro i 479 della Tesla) e anche l’autonomia è decisamente inferiore, 377 km (versione 50) contro 534. Scorrendo la classifica, c’è poi la BMW iX1, che offre 468 km di autonomia (versione xDrive 30) con motore da 313 Cv e 0-100 in 5,6”. Ma qui il prezzo sale decisamente, a 58.800 euro. Seguono la Volvo EX30, decisamente più piccola (prezzi da 36.350) e la BYD Atto 3 (da 37.600) e un’altro plotone di Suv. Bisogna capire bene che cosa si vuole, poi la scelta non manca.