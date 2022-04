Un Suv da 66 kWh, il “tradimento” di Smart

Un Suv da 66 kWh di batteria: la nuova Smart #1 si presenta così, lasciando il filone delle mini-auto per un modello potente e costoso. Un tradimento?

Un Suv da 66 kWh e 200 kW di potenza

Chissà che cosa ne direbbe il geniale Nikolas Hayek, l’inventore degli Swatch. L’uomo che per primo ebbe l’idea della Smart e cedette poi il progetto alla Mercedes. Ora si cambia strada e anche la Smart diventa un robusto Suv, con una dotazione di batterie che è esattamente il triplo della EQ oggi in commercio. Roba da marchi premium, così come notevole è la potenza: il motore asincrono produce ben 200 kW, con 343 Nm di coppia. Anche l’autonomia si colloca in un range abbastanza elevato, fino a 440 km (WLTP). Con ricarica in AC fino a 22 kW e in DC fino a 150 kW. Con questa seconda opzione si passa dal 10% all’80% in meno di 30 minuti, con potenza di ricarica media di 92 kW. I due partner che si dividono il controllo di Smart si sono spartiti i compiti: Geely fornisce piattaforma, design della batteria, azionamento elettrico e produzione (in Cina). La Mercedes ha progettato l’involucro, oggettivamente bello.

Tutti questi Suv servono all’industria, ok, ma il clima…?

Mancano solo i prezzi, a questo punto, e la carta d’identità della Smart #1 sarà completa. L’apertura degli ordini è prevista per l’estate, la data delle prime consegne dipenderà dai “capricci” delle linee di approvvigionamento dai fornitori. Perché nel titolo accenniamo a un simbolico “tradimento”? Perché da tempo diciamo che il mondo ha bisogno soprattutto di elettriche piccole, che contengano le emissioni anche nella fase più delicata, la produzione delle batterie. Non è facile, lo sappiamo, ma la sfida è proprio questa: realizzare modelli che in tre metri e mezzo offrano buona autonomia e prezzo accettabile. E dispiace vedere che un riferimento come l’industria tedesca sta scegliendo la strada più “comoda”: Suv di dimensioni medio-grandi in cui è più facile annacquare il costo delle batterie. Non ci stanchiamo di ripetere che l’Italia, che ha nella 500 la 3° elettrica più venduta in Europa, dovrebbe inseguire proprio il filone citycar. Quelle che la gente, e il clima, vogliono.

