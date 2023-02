Un sogno da Mulino Bianco le auto elettriche

Un sogno da Mulino Bianco, ecco che cosa sono le auto elettriche. È il parere di Gerardo, che evoca lo spot Barilla per spiegare che le EV per molti sono solo un sogno. Ricordiamo che Vaielettrico risponde scrivendo a info@vaielettrico.it

Un sogno da Mulino Bianco, non capite che il popolo non ce la fa a comprarle?

“Seguo spesso con molto interesse e (devo dire) divertimento le “diatribe” che sul vostro portale coinvolgono quotidianamente paladini dell’elettrico e fondamentalisti del termico. Vedo, da parte dei vostri utenti, molta superficialità ed approssimazione (come spesso rimarcate anche voi). Ma consentitemi di dirvi che tutte le vostre argomentazioni partono, a mio modesto parere, da un’errata percezione (da parte) vostra di quel che è oggi il tessuto sociale italiano. Molto correttamente – per carità – non perdete occasione di rimarcare che l’elettrico non è per tutti… Ma io a questo punto vi chiedo per CHI REALMENTE sia fruibile questa tecnologia. Quando la maggior parte del cosiddetto “popolo” vive in 60 metri quadrati nei casermoni che “arredano” la maggior parte delle periferie italiane“.

La gente comune compra la Duster a rate, atro che EV e fotovoltaico

“Il ‘popolo’ compra al massimo la Dacia Duster (ripeto, DACIA DUSTER!). O, nella stragrande maggioranza dei casi, gira col cappello in mano tra gli autosaloni plurimarche, a mendicare auto con più di 100.000 km. da acquistare con budget che non vanno oltre i 10.000€, da restituire – ovviamente – in ‘comode’ rate mensili, alla finanziaria di turno. Probabilmente, dunque, ad oggi l’elettrico è appannaggio esclusivo della famosa famiglia del ‘Mulino Bianco’, che vive nella villetta a schiera con fotovoltaico, giardino e conto in banca. E che spesso, forte della sua condizione, non esita ad impartire spocchiose lezioni di economia domestica al popolo di cui sopra. Una realtà sociale, dunque, puramente residuale…. “. Gerardo

Un sogno da Mulino Bianco? Se si vendono tanti Suv…

Risposta. Abbiamo scritto e riscritto che l’auto elettrica, nella sua versione moderna, è una tecnologia recente, che non ha alle spalle più di un secolo di sviluppo. E che c’è molto lavoro da fare per rendere i prezzi più competitivi. Cosa che dovrebbe avvenire nella seconda metà del decennio, con nuove batterie e nuovi concetti di vetture, stando a quel che promettono per esempio Renault e Volkswagen. Non ci convince, però, questa descrizione di un’Italia fatta solo di persone che non si possono permettere più di un’auto usata a rate. Ci sono anche quelle, certo, e hanno tutto il diritto di avere l’opportunità di acquistare una macchina. Ma le statistiche dicono che qui si vendono 80 mila Suv al mese, di tutte le taglie, non piccole utilitarie. Ergo: è troppo semplicistico dire che le elettriche non si vendono solo per il prezzo. In Francia la quota di mercato delle EV è 5 volte la nostra:: vogliamo dire che i francesi hanno un potere d’acquisto che è 5 volte quello italiano?