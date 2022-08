Un sabato in autostrada con gli automobilisti elettrici

Un sabato in autostrada, in Francia, come volontario per aiutare gli automobilisti elettrici a ricaricare. Il nostro amico Ivone ci racconta com’è andata.

di Ivone

“Per chi non mi conosce, sono di origine italiana e abito in Francia da qualche anno. Recentemente sono stati pubblicati alcuni articoli riguardanti esperienze infelici di ricarica durante viaggi in autostrada. Concordo che la rete delle colonnine presenta molte lacune. Ma, permettetemi di riferire un’esperienza personale che, pur con qualche problema tecnico e migliorie da implementare, nel complesso è stata positiva“.

Un sabato in autostrada, per fare assistenza in una ricarica Total fino a 175 kW

“Durante i weekend di grande traffico estivo, Vinci, gestore di buona parte della rete autostradale francese, nelle aree di servizio attrezza spazi di relax, con tanto di aree ricreative per i bambini. Quest’anno, hanno anche creato aree dedicate alla elettro-mobilità, in collaborazione con alcune associazioni di utilizzatori tra le quali la Federazione Francese FFAUVE. Per curiosità, e fare qualcosa di utile per chi è in viaggio con un’elettrica, sabato 22 luglio mi sono offerto come volontario presso l’area di Lancon–Provence. Pensavo che i problemi maggiori sarebbero stati assistere gli elettromobilisti con difficoltà di attivazione della carica, lunghe code etc. Ma, alla fine, il problema più importante che ho dovuto risolvere è stato di tutt’altro tipo. L’area di servizio è equipaggiata con sei colonnine (di cui quattro fino a 175 kW), prodotte da EVBox e gestite da TOTAL. La tariffa di ricarica è a tempo, con costi differenti a seconda della potenza erogata (vedi foto con tabella dei prezzi)“.

Si parte male: quattro colonnine su sei fuori servizio, poi…

“L’inizio del mio servizio di volontario non è stato di buon auspicio. La sera prima gli organizzatori mi mandano un email per informarmi che tutte e quattro le colonnine da 175 kW erano guaste. Mi scrivono anche di organizzarmi in modo da non dover ricaricare la mia auto elettrica e lasciare gli stalli disponibili a chi è in viaggio. Sabato mattina arrivo alle 10 e mi informano che un tecnico aveva già riparato due delle quattro colonnine che si erano guastate il giorno prima. Il problema era alla pompa di calore che produce il liquido refrigerante per il raffreddamento delle apparecchiature e del cavo di connessione all’auto. Ogni pompa di calore serve due colonnine. Se una si guasta, vanno furi servizio due colonnine. Non so se il guasto sia stato dovuto alle temperature dei giorni scorsi. Su un sito web ho letto che alcune stazioni Ionity in Francia hanno avuto guasti simili. Ma, dice lo stesso sito, quando le Ionity hanno problemi al raffreddamento, funzionano a potenza ridotta (max 35 kW per batterie a 400V, o max 70 kW per batterie a 800 V). In queste condizioni, servizio gratuito“.

Con la tarifa a tempo gli stalli si liberano subito

“Intorno alle 11, due colonnine ad alta potenza sono ancora in riparazione e comincia a formarsi la coda con circa 2-3 auto. Gli utenti, prevalentemente francesi e olandesi, sono disciplinati e pazienti. Solo due utenti, vista la coda, proseguono il viaggio senza ricaricare. Riguardo al mio ruolo di assistere chi fosse in difficoltà con le operazioni di ricarica, non ho molto da fare. Tutti, ma proprio tutti, hanno una smart card per attivare la ricarica, che ha sempre funzionato al primo tentativo senza intoppi. Il mio intervento si è limitato a spiegare dove si trovano le aree ricreative per i bambini e per il relax. E di ricordare di tornare prima della fine-carica per non occupare inutilmente lo stallo. Avviso superfluo: la tariffa a tempo TOTAL ha il vantaggio di incentivare la liberazione dello stallo quando lo SoC supera l’80-90%. Inoltre la configurazione adottata, con 4 colonnine da 175 kW e due da 50 kW (con tariffa più bassa), incentiva a preferire lo stallo più adeguato alla potenza che l’auto può assorbire“.

Le app danno info giuste sulle stazioni di ricarica? Non tanto…

“Intorno alle 13 e 30 il tecnico rimette in servizio le ultime due colonnine guaste. Dalle 14 non ci sono più code, ma fino alle 15 il tasso di occupazione è elevatissimo. Un utente stacca il connettore, quello successivo subentra. Alle 14 coda smaltita, ma il tasso di occupazione rimane alto. Mentre era in corso la riparazione, ho provato a verificare se le app che permettono di localizzare le colonnine segnalavano correttamente il loro stato. Nel mio smartphone ho installato 6 applicazioni ed il risultato è piuttosto deludente. Per un paio (esempio Enel X) l’area di servizio dove mi trovavo non è equipaggiata con colonnine di ricarica, forse perché non hanno l’accordo di roaming. Alcune app (esempio Chargemap e ChargeFinder) riportavano le colonnine guaste come funzionanti e libere. Altre app segnalavano le colonnine guaste come funzionanti, ma occupate. Quando tutte le colonnine sono state rimesse in servizio, tutte le app davano info corrette sullo stato di occupazione. ChargeFinder, che dovrebbe anche mostrate lo SoC per gli stalli occupati, non riportava (e continua a non riportare) questo valore. Indica 3 stalli 175 kW disponibili e uno occupato. In realtà, solo 1 è disponibile“.

Un’auto italiana in crisi, ma per il rifornimento di benzina

“Da ultimo, vi racconto ciò che non avrei mai immaginato di dover fare. Nell’area di servizio dove mi trovavo, le colonnine di ricarica per le auto elettriche si sono di fronte alle pompe di carburante. Intorno alle 13, vedo un’auto con targa italiana ferma pochi metri dopo le pompe e intuisco che hanno un problema. Pensavo si trattasse di un guasto all’auto e mi incammino verso di loro. Quando arrivo e capiscono che sono italiano, mi implorano di aiutarli. Erano in viaggio verso la Puglia e non erano riusciti a fare il rifornimento di carburante perché il terminale POS non autorizzava la carta di credito. Tutte le pompe erano in servizio self-service con pagamento con carta di credito e non era ben spiegato cosa fare per pagare in contati. In passato le aree di servizio avevano una guardiola dove qualcuno controllava la stazione e gestiva i contanti. Per ridurre i costi, al giorno d’oggi non c’è più nessuno e per pagare cash bisogna andare all’interno, dove si trovano il bar ed altri servizi“.

Un sabato in autostrada: la coda c’è, ma per il distributore di carburante

“L’app indica 3 stalli 175 kW disponibili e uno occupato. Nella realtà, solo uno è disponibile. Trattandosi di un’area di servizio molto grande, non era immediato capire dove andare. Alla richiesta di aiuto, spiego che sono lì per aiutare chi deve rifornirsi di energia elettrica. Preparatissimo sui problemi delle colonnine, ma totalmente ignorante per le pompe di benzina. Ero disponibilissimo ad aiutarli, ma non riuscivo a vedere nessun cartello dove fosse scritto come pagare in contanti. Ho quindi proposto ai connazionali di rimettersi in coda, con l’accordo che avrei pagato il rifornimento con la mia carta di credito. E loro mi avrebbero rimborsato in contanti. Per fare il pieno di gasolio hanno dovuto fare due volte la coda, più il tempo fino al mio intervento: totale circa un’ora. Se tutto va bene, il riferimento di benzina si fa in 5-10 minuti e quello di energia elettrica in 20-40 minuti. Ma, se qualcosa va storto, o ci sono code, la situazione è simile per entrambi. Non vi dico le battute degli amici elettromobilisti quando ho raccontato che sono intervenuto per aiutare chi doveva fare gasolio…“.

Un sabato in autostrada: con molte traffico colonnine insufficienti

Ho anche avuto l’opportunità di incontrare il Presidente della Federazione FFAUVE, Stéphane Semeria. Mi ha invitato a segnalare il suo interesse ad entrare in contatto con una simile associazione Italiana, per collaborare su iniziative transfrontaliere. Se qualcuno fosse interessato, può contattare la redazione per ottenere il mio indirizzo email. L’esperienza che ho descritto è limitata e non escludo che in altre aree di servizio sulle autostrade francesi ci possano essere situazioni critiche per le ricariche. Trattandosi di un sabato in autostrada, di luglio, con traffico intenso, il numero di colonnine era appena sufficiente. Oltre a prevedere gli ampliamenti per far fronte al maggior numero di future auto elettriche, a mio parere sono anche necessari:

1) un pronto intervento per riparare tempestivamente le colonnine guaste,

per riparare tempestivamente le colonnine guaste, 2) correggere gli errori nei sistemi che scambiano dati e trasmettono alle app lo stato delle colonnine,

nei sistemi che scambiano dati e trasmettono alle app lo stato delle colonnine, 3) applicare tariffe che incentivino a terminare la ricarica quando lo SoC supera l’80-90%, ed il tasso di occupazione supera certi livelli (se non sbaglio, Tesla lo fa già).

— Un sabato in autostrada: alcune delle foto pubblicate sono state gentilmente fornite da Stéphane Semeria.