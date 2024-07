Un rifugio anti grandine. E la ricarica? Può attendere

Una bella colonnina fast con tettoia diventa un rifugio antigrandine per due auto e i rispettivi proprietari che si rifiutano di sloggiare all’arrivo di Stefano che vorrebbe ricaricare. E’ tollerabile? inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it.

Alla colonnina sotto un diluvio di pioggia e grandine: ed ecco cosa trovo…

“Mi chiamo Stefano, vi seguo su Youtube e Instagram e sono un felice possessore di una MG4 standard dallo scorso dicembre, prima auto elettrica che ho avuto il piacere di acquistare.

Ieri sera mentre tornavo da lavoro, passo a fare la spesa, ma vengo colto da una fortissima pioggia e grandine. Penso tra me e me, poco male, perché fortuna vuole che proprio lì vicino al supermercato c’è la colonnina di ricarica Enel del Briko di Moncrivello, che oltre a supportare anche la ricarica in DC, ha il vantaggio di essere coperta! Decido quindi di raggiungerla per ricaricare così da ottimizzare i tempi in attesa della fine della grandinata (che non era pericolosa per le auto ma che non avevo voglia di prendere in testa scendendo dalla macchina per entrare nel supermercato).

Condizioni climatiche avverse: liberi tutti

Perfetto come piano giusto? A quanto pare no, perché ovviamente la colonnina era già occupata da due auto non elettriche, con tanto di proprietari sopra a difesa del loro presunto diritto di poter sostare nella stazione di ricarica per condizioni climatiche avverse.

Nonostante abbia provato (con gesti e clacson) a far spostare I trasgressori, nessuno si è mosso e dopo numerosi tentativi, scoraggiato, me ne sono andato via… ma non prima di aver preso le targhe.

Ora, avevo il 39% di batteria, e considerando che ne faccio andare circa il 10-12% nel mio utilizzo quotidiano, non avevo urgenza in quel momento. Ciononostante, l’utilizzo della colonnina è un mio diritto nel momento che non è già impegnata a ricaricare un altro veicolo, così com’è giusto che i posteggi riservati alle persone con disabilità non vengano occupati da chiunque non trovi altro parcheggio disponibile.

Guidare un veicolo elettrico è divertente, si risparmia e più di tutto, permette di muoversi in modo molto più sostenibile per il pianeta.

Eppure non è questo il messaggio che passa alle persone, senza bisogno di elencare i miti che aleggiano intorno alla mobilità elettrica… Se ci fosse più informazione, probabilmente le persone saprebbero quanto è scorretto occupare una colonnina in modo ingiustificato.

Ecco cosa spero. Spero in una corretta informazione, nella sana divulgazione, di scelte che (quando possibile) vadano a favorire e incentivare la transizione energetica. Questo è il futuro che dovremmo voler lasciare ai nostri figli, e parte tutto da noi. Adesso„. Stefano

Una piccola vendetta contro gli “ecologisti della ZTL”

Risposta-Ha ragione, Stefano. Quando i messaggi veicolati dai media e da esponenti di spicco della politica dipingono gli automobilisti elettrici come privilegiati, radical chic, ecologisti della Ztl o addirittura indebiti percettori di sussidi pubblici, questi sono i risultati: tutti si sentono autorizzati a consumare le proprie piccole vendette.

– Iscriviti alla Newsletter e al nostro canale YouTube –