Un rapido sondaggio per dare una mano a Moris nel suo percorso universitario. Come? Rispondendo alle pocchissime domande che trovate a questo link

Un rapido sondaggio lanciato da chi in vita sua ha guidato solo elettriche: mi aiutate?

“Sono uno studente universitario del corso GASS (Gestione Ambientale e Sviluppo Sostenibile) dell’Università del Piemonte Orientale. Nonché vostro assiduo lettore da diversi anni. Data la mia passione per le auto elettriche e l’energia rinnovabile, sto facendo una ricerca statistica su queste tematiche, che mi servirà per l’esame di “Statistica per indagini ambientali”. Se potete condividere con i vostri lettori il questionario totalmente anonimo, disponibile a questo link mi sareste di grande aiuto. In famiglia siamo soddisfattissimi proprietari di una Polestar 2, che ha sostituito la nostra prima auto elettrica: una Tesla Model 3 dopo 5 anni e quasi 250.000 km percorsi. Personalmente non ho mai guidato un’auto che non fosse 100% elettrica, nemmeno alla scuola guida, dato che ho scelto di fare pratica e superare l’esame su un Volkswagen ID.BUZZ fornito dalla scuola stessa“. Moris Comitini

Risposta. Giriamo volentieri l’appello ai lettori, non prima di avere a nostra volta risposto alle domande del sondaggio. Naturalmente restiamo in attesa di conoscere il risultato e, soprattutto, di sapere se gli siamo stati d’aiuto per il suo esame di statistica. In bocca al lupo!