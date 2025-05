Un progetto di mobilità green? Premio da 200mila€ (entro il 19 maggio)

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Un progetto, ma sostenibile, su mobilità aerea, veicoli stradali, vie d’acqua, traporto ferroviario o mobilità leggera. Stiamo parlando del MOST Mobility Challenge 2025. In palio tre milioni, premio massimo da 200.000 €, aperto alle startup. Scade il 19 maggio 2025. Organizza il Most – Centro Nazionale per la mobilità sostenibile grazie ai fondi europei del Pnrr.

Un progetto che può diventare realtà grazie ai 200mila€ del premio destinato alle startup più credibili

La Challenge vuole sostenere lo sviluppo e il consolidamento di imprese ad elevato contenuto tecnologico che propongano sul mercato nuovi prodotti, nuovi servizi, processi innovativi e nuovi modelli di business.

Innovazioni che devono essere legate al tema della mobilità sostenibile. Nel dettaglio per quanto riguarda i vettori: mobilità aerea e leggera, veicoli stradali, vie d’acqua, traporto ferroviario. L’idea può essere legata anche a mobilità urbana e logistica, trasporto merci, sistemi di propulsione, batterie, idrogeno e nuovi carburanti, veicoli autonomi e connessi. Insomma il campo è ampio.

La sfida tra startup è stata promossa dal MOST, Centro Nazionale per la mobilità sostenibile. Riunisce 24 Università, il Cnr e 24 grandi imprese. La challenge è in collaborazione con Zest, leader italiano negli investimenti early-stage venture capital, accelerazione di startup e open innovation.

Le 15 startup vincitrici accederanno al premio finanziario, fino a 200mila euro a fondo perduto, e un programma di accelerazione della durata di tre mesi.

Bene i fondi, bene l’accompagnamento ma un dato altrettanto interessante è la presentazione, ad ottobre 2025, delle soluzioni innovative a una platea selezionata di investitori. Un’opportunità di decollo verso il percorso imprenditoriale.

Come partecipare alla MOST Mobility Challenge 2025

Per essere ammessi al MOST Mobility Challenge 2025, bisogna presentare la propria

candidatura esclusivamente tramite la piattaforma F6S, accessibile dal sito ufficiale dell’iniziativa (qui il link), compilando la domanda (clicca qui). Attenzione: c’è tempo fino al 19 maggio 2025.

