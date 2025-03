Un premio a Sorgenia per l’app di ricarica MyNextMove

MyNextMove, l’app di Sorgenia dedicata all’e-mobility e ai servizi di ricarica, è stata eletta Prodotto dell’Anno 2025 nella categoria Servizi per la ricarica elettrica.

Il riconoscimento, assegnato dopo il sondaggio online realizzato su un campione di 12 mila italiani dalla società specializzata Circana, ha premiato l’innovazione e la soddisfazione d’uso di MyNextMove.

Oltre 60 mila colonnine collegate in Italia, con dettagli tecnici, prezzi e possibilità di prenotarle. I pacchetti sconto prepagati

Grazie alla grande capillarità dei punti di ricarica collegati, MyNextMove permette di individuare in tempo reale oltre 60 mila colonnine presenti in Italia. E ne mostra disponibilità, costi e dettagli tecnici, come l’erogazione di sola energia da fonte rinnovabile.

I consumatori possono prenotare la stazione scelta, attivare la ricarica direttamente dall’app e tenere traccia di tutte quelle fatte in passato. L’app fornisce inoltre il dettaglio della spesa e la quantità di CO2 non immessa in atmosfera.

MyNextMove di Sorgenia prevede anche un servizio di assistenza e la possibilità di caricare un portafoglio virtuale con pacchetti prepagati che danno diritto a un credito omaggio crescente con l’aumentare dell’importo, in una logica di cash back.

Chi utilizza MyNextMove può inoltre beneficiare di vantaggi e sconti sulle forniture domestiche: tariffe luce e gas pensate per chi guida elettrico e uno sconto immediato del 10% sulle ricariche per i clienti Sorgenia.

Arriva anche la carta RFID MyNextPass per ricaricare senza l’uso del cellulare

L’app ha superato i 17 mila utenti registrati, 30 mila ricariche gestite più di 3 mila ricariche al mese e 100 utenti che la utilizzano ogni giorno. Per rendere l’esperienza ancora più versatile, Sorgenia ha introdotto MyNextPass, una tessera RFID che consente di ricaricare senza dover utilizzare il cellulare. Basta infatti appoggiare la tessera sul punto di ricarica compatibile per avviare la ricarica. Dalla sua introduzione, oltre 2 mila ricariche sono state avviate con RFID.

l riconoscimento “Prodotto dell’Anno” è attivo da oltre 35 anni in 45 paesi e seguito da 4,5 miliardi di consumatori. Sottolinea l’affidabilità di un servizio che Sorgenia definisce “un alleato chiave per chi sceglie di viaggiare in modo sostenibile“.

