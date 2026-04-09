Un piccolo Suv Tesla in arrivo, rivela la Reuters













Un piccolo Suv Tesla in arrivo? Sembrerebbe di sì, a giudicare dalle indicrezioni raccolte dalla Reuters. Un veicolo lungo 4,28 metri, come la VW ID.3 (4,26).

Un piccolo Suv Tesla, lungo 428 cm: prezzo sui 30 mila euro

Un piccolo relativo, quindi, ma comunque di taglia molto più contenuta dell’unico Suv Tesla attualmente in commercio, la Model Y (4,75 metri). E con un prezzo di partenza sui 30 mila euro o poco più, contro i 39.500 euro della Model Y. La notizia è sorprendente, perché sono passati solo due anni da quando Elon Musk annunciò che era stato archiviato il vecchio progetto di una piccola Tesla, la Model 2. All’epoca Musk definì “inutile” costruire auto tradizionali per conducenti umani nell’era dell’intelligenza artificiale. Ma i risultati negativi registrati nel 2025, con le vendite scese a 1,636 milioni di vetture (-9%), devono avere convinto il grande capo a cambiare idea. Andando oltre le versioni primo-prezzo di Model 3 e Model Y con un modello completamente nuovo. Con un peso di circa 15 quintali (la Model Y sfiora le 2 tonnellate) e un pacco-batteria meno capace rispetto a quelli visti finora. Per un’autonomia comunque ben superiore ai 400 km, considerati da Musk il minimo sindacale per un’auto elettrica.

Musk per ora non commenta, parlerà il 22 aprile

Secondo la Reuters, la decisione di tornare a un veicolo tradizionale sarebbe nata dopo avere constatato che il Robotaxi Tesla, a guida autonoma, è destinato a perdere soldi anche nei prossimi anni. Un dipendente dell’azienda di Musk ha rivelato all’agenzia di stampa che il nuovo modello riflette un approccio di compromesso. Ovvero che l’auto sarebbe “senza conducente, ma offre un’opzione a guida umana“. Segno che il top management di Tesla ha preso atto che siamo ancora lontani da un futuro fatto solo di auto senza conducenti. Visto poi che in molte parti del mondo le normative sbarrano ancora la strada a questi veicoli. Tesla non ha voluto commentare le indiscrezioni pubblicate dalla Reuters. Ne sapremo di più mercoledì 22 aprile, quando Elon Musk presenterà i risultati finanziari del primo trimestre 2026.