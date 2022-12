Un piccolo Suv e una berlina: così l’Alfa sarà elettrica

Un piccolo Suv, sulla stessa base tecnica della Jeep Avenger, e una berlina da 800 Cv: così l’Alfa diventerà elettrica, col primo modello in uscita tra 2 anni.

Un piccolo Suv e una berlina: “Siamo gli ultimi, saremo i più veloci”

La strada è tracciata: a partire dal 2027 in gamma ci saranno solo Alfa elettriche. “Probabilmente è la conversione più veloce tra i marchi storici“, ha spiegato il n.1 Jean-Philippe Imparato in un’intervista al sito francese Automobile Propre. “Siamo gli ultimi, saremo i più veloci ”. La descrizione della situazione in cui il manager francese ha trovato l’Afa Romeo è impietosa per la gestione Marchionne. Si parla di un disastro commerciale e di immagine che ha portato il marchio a vendere un quarto di quanto si immatricolava nel 2001. Con una priorità: “Voglio uccidere questa immagine di inaffidabilità che ha fatto molto male al brand“. L’elettrificazione della gamma è iniziata con il lancio della Tonale ibrida plug-in, studiata anche per i leasing aziendali e accolta con discreto successo: “Con 26g di CO2/100 km e 69 km in modalità 100% elettrica, abbiamo le carte in regola per inserirci le gare d’appalto tedesche. Aprendo nuovi canali di clientela, senza tradire il DNA Alfa Romeo”.

“Useremo il software per l’esperienza di guida, non per dirti il meteo”