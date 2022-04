Un operaio in Spring, pagata mille euro (nuova)

Un operaio in Spring pagata solo mille euro. È la storia di Giovanni, un lettore piemontese che, tra sconti e incentivi statali e locali, ha speso una cifra irrisoria per la piccola Dacia. E ora racconta i suoi sei mesi in elettrico. Chi vuole raccontare le sue prime esperienze in EV può scrivere a info@vaielettrico.it

di Giovanni Cigna

“Ho 56 anni ed abito a Marene, in provincia di Cuneo. Sono un operaio e si fatica ad arrivare a fine mese, comunque ho voluto provare ad acquistare un veicolo elettrico“.

Un operaio in Spring: tra incentivi statali e regionali più lo sconto…

“Ho fatto il contratto il 19 marzo 2021 per una Dacia Spring Comfort Plus. Usufruendo degli incentivi Statali che c’erano al momento (€ 6.000 + 2.000 con rottamazione+ 2.400 sconto concessionaria).Partendo dal prezzo di listino di 21.400€ rimanevano solo 11.000€ ( piu la IPT , la spesa per la rottamazione 200€ e 300€ per il cavo per la ricarica domestica) La IPT e la spesa per la rottamazione l’avrei avuta comunque se avessi acquistato anche una termica. La Spring mi è stata consegnata il 21 settembre 2021. Inoltre a fine aprile 2021 la Regione Piemonte aveva prorogato i contributi Regionali per la mobilitazione elettrica. Ed essendo rientrato in graduatoria al momento della richiesta, mi veniva concesso il contributo di ben 10.000€ (elargito con bonifico bancario il 2 dicembre 2021 ). Che dire, alla fine la Spring mi è costata poco più di 1.000€“.

Carico in garage sfruttando l’impianto fotovoltaico

“La lascio usare a mia moglie che percorre circa 200km alla settimana in modalità eco. Al momento ho poco più di 6.000km di percorrenza e un consumo medio di circa 12kWh per 100km. Non male calcolando di averla usata tra fine settembre e fine marzo in periodo invernale. Da adesso fino a settembre non può che migliorare l’autonomia, calcolando che la usiamo solo su strade urbane e spostamenti tra comuni limitrofi. Posso dire di essere più che soddisfatto della decisione presa. Inoltre la carico direttamente nel mio box auto di proprietà con una wallbox da 7,4kW, fermo restando che la Spring recepisce al massimo 6,5 kW in Ac. Wallbox che comunque regolo di Amperaggio tramite l’applicazione in base a quanto mi produce l’impianto fotovoltaico. È un impianto privato residenziale da 5Kwp installato a fine 2020 (abito in condominio di 6 appartamenti). Per concludere: auto elettrica più fotovoltaico è un ottimo connubio. Con sacrificio e un po’ di fortuna ( nel mio caso ) sono più che soddisfatto dell’investimento effettuato“.

SECONDO NOI. In Italia va così: bisogna essere bravi a cogliere l’attimo fuggente. Ci sono momenti in cui lo Stato (e le Regioni) sembra regalare, altri invece in cui pretende solo. Complimenti a Giovanni che ha saputo prendere la duplice occasione al volo: oggi a meno di 15 mila euro (con rottamazione) è impensabile comprare la stessa Spring.

