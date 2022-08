Un operaio come me non può permettersi un’elettrica

Un operaio come me non può permettersi un’auto elettrica. Ci scrive Stefano, da Varese, snocciolando i conti del bilancio familiare. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri quesiti vanno inviati alla mail info@vaielettrico.it

Un operaio sposato, con 3.300 euro di stipendio in due: “Le EV non fan per noi”

“Scrivo in risposta all’articolo in cui si diceva che gli italiani non vogliono l’elettrico, perché sedentari, amanti del rombo dei motori e contrari ai cambiamenti. L’autore spiegava che ha una Tesla del 2019 e fra due anni ne ordina un’altra. Io invece appoggio pienamente l’altro signore che scriveva che la classe media italiana fatica ad acquistare un’elettrica di costo medio. O addirittura non riesce proprio, a meno di sacrifici. Vi pongo il mio esempio. Siamo una coppia di 50enni, sposati senza figli. Io operaio, lei impiegata, contratti a tempo indeterminato, stipendi netti 1.500 e 1.800 euro mensili. Casa di proprietà in Classe C acquistata nuova nel 2012 in paesino di provincia. Valore euro 162.000, anticipo 15.000, mutuo sui 147.000 restanti, 30 anni a 592 euro mensili. Le nostre auto: una Clio diesel euro5 del 2015, valore 19.000, anticipo 8.000, sconto 4.500, restante finanziamento di 6 anni a 178 euro mensili. E una Fiat 500 1.2 del 2019, valore 18.000, sconto 5.000, anticipo 1.000, finanziamento 6 anni a 280 euro mensili“.

Mutuo a 30 anni sulla casa e rate di finanziamento per le due auto…

“Facendo due calcoli, deduci che il conto in banca non permette di abbassare la rata del finanziamento. Lo sconto va tutto al costruttore e la banca guadagna sull’interesse. E che un’auto superiore a 20.000 euro rischia di rimanere fuori portata, accostandoci pienamente alla classe media italiana. E noi, vista l’età, non rinunciamo alle ferie per comprare un’auto e far felice una ragazzina figlia di papà che gira il mondo facendo proclami. Coi politici che dicono di sì per avere consensi, scaricando sulle famiglie i costi esuberanti della transizione ecologica. Aggiungo che per lavoro faccio 100 km al giorno, un diesel da 22km litro rimane la soluzione migliore sui costi. Mentre un ibrido, con 3/4 del percorso extraurbano, andrebbe quasi sempre a benzina. Terrò la mia auto ancora 5 anni, poi vedremo cosa offre il mercato endotermico. Così per altri 10 o 12 anni arriverò ben oltre il 2035 per passare all’elettrico. Ma forse se tutto va bene sarò già in pensione e forse con la liquidazione potrò permettermi anch’io la Tesla“. Stefano, Varese

Un operaio deve fare la scelta giusta per le sue tasche

Risposta. Lasciamo stare Greta, che è una ragazzina che lotta per i suoi ideali, giusti o sbagliati che siano, e non merita di essere tirata in ballo in modo spregiativo. Per il resto nulla da eccepire, se non precisare che, nell’articolo che hai citato, il lettore che guida la Tesla diceva proprio che l’elettrico va bene solo a certe condizioni. Condizioni che evidentemente oggi non sono le tue, anche se si continua a fare l’errore di giudicare la convenienza di un’auto solo in base al prezzo d’acquisto. La gestione di un’auto elettrica, se si ha la possibilità di ricaricare a casa, costa meno di un’auto a benzina o a gasolio. E questo consente, nel tempo di recuperare una parte di quanto spendi per comprare la macchina. Ciò detto, ci rendiamo conto che le citycar elettriche sono ancora troppo costose: la 500 a benzina parte da 17 mila euro, l’elettrica parte da 27 mila e l’incentivo non basta per colmare la differenza. Non farei però piani al 2035 e oltre: i costruttori promettono già per il 2025 citycar elettriche molto meno care. Vediamo…