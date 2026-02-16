





Un operaio come fa a comprare un’elettrica? Un lettore ci inviata a fare un. bagno di realtà, citando anche un libro appena uscito. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it

Un operaio come fa? “Dovete fare un bagno di realtà”

“A volte vi scrivo, per passione e professione, apprezzando il vostro lavoro, ma anche ponendo qualche legittimo dubbio sulla transizione elettrica. Perché, certo, sono belle e affascinanti le teorie sulla crescita delle Bev- Sulla certezza per gli operai di passare a nuove prestigiose attività al posto della produzione di motori e cambi. Su un futuro dove ci sarà una presa per ogni palo della luce. Sul sempre maggiore numero di automobilisti prontissimi a passare a una Bev perché più pratica, più potente, più economica, non inquinante. Dove i tagliandi sono a costo zero come è gratis l’energia da immettere nella batteria. Anzi, ci si meraviglia perché questo non succeda, con crescita a doppia cifra percentuale anno dopo anno. Vi invito a un bagno di realtà dopo aver letto il libro appena uscito per Einaudi scritto da Niccolò Zancan, “L’ultimo operaio”. Vi allego una testimonianza tra le tante raccolte dall’autore intervistando chi in fabbrica vive e rivolta proprio a noi giornalisti. Perché il mondo è fatto ancora di operai che meritano lavoro, dignità e uno stipendio decente. Quando nella tanto ammirata (anche da voi) Cina le paghe sono da fame e le proteste sindacali non esistono. A Pechino e dintorni piace vincere facile ma è concorrenza sleale“. Alfredo Albertini

Tutte le auto sono diventate troppo care, non solo le EV