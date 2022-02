Un oggetto per ricchi: l’auto elettrica resterà questo? Ce lo chiede, con unUn oggetto per ricchi: l’auto elettrica resterà questo? Ce lo chiede, con un garbato intervento, il presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri.garbato intervento, il presidente della Fondazione Caponnetto, Salvatore Calleri.

di Salvatore Calleri

“Carissimo direttore Tedeschini, la seguo da quando era a Quattroruote, e la stimo molto. Vorrei intervenire sulla questione delle auto elettriche, su vantaggi e svantaggi. Premetto che per cultura sono un appassionato a 360 gradi delle quattro ruote e che non sono un integralista“.

Un oggetto per ricchi? Il caso di città come Firenze

“Avessi soldi, in garage avrei sicuramente una Porsche Taycan, bella da impazzire a prescindere dalla sua autonomia. Detto questo, però, una riflessione la vorrei fare sulla convenienza delle auto elettriche. Non nutro dubbi sulle spese di mantenimento, che son convenienti, e sul fatto che nel complesso alla fine inquinano meno, anche se non troppo. Ma la situazione migliorerà nel prossimo futuro. Al contrario per chi vive in una città come Firenze le auto elettriche sono quasi esclusivamente per ricchi. A meno che non si viva accanto a delle colonnine di ricarica e ci si riesca ad organizzare bene. Provo a spiegare il perché dal mio punto di vista, che sia chiaro non è la verità, ma solo una argomentata opinione. La soluzione ottimale per chi ha una vettura elettrica risiede nell’avere un garage. A Firenze un garage costa circa 50/100.000 euro a seconda delle zone. Al costo maggiore (senza incentivi) di una elettrica quindi si aggiunge un esborso consistente“.

“L’auto non può essere riservata solo a privilegiati”

“Oltre a questo dubbio ne aggiungo un altro basato sull’autonomia da ricarica veloce. Non nego che sicuramente se uno è ben organizzato può andare in capo al mondo con una elettrica. Ma se si deve usare spesso in autostrada l’autonomia teorica media di un alto gamma da 400 km, scende del 20%. E se si fanno puntate a 130 km/h si scende max a 250 km dalla seconda ricarica in poi di autonomia. Pochi. Problemi che sicuramente entro breve verranno superati, a parte quello della ricchezza. La mia paura da appassionato a 360 gradi, è che l’automobile, al quale l’uomo deve la libertà, ritorni ad essere un mezzo per pochi, che la classe media non possa permettersi. Spero di non aver offeso nessun si watt o no watt e vi saluto cordialmente ringraziandovi per la bellissima testata on line che leggo quotidianamente“.

Un oggetto per ricchi? Si lavora perché non lo sia

Risponde Mauro Tedeschini. Anzitutto grazie per i complimenti, tanto più graditi se provenienti dal presidente della Fondazione dedicata a un grande magistrato come Antonino Caponnetto. Vengo al nocciolo della questione: l’auto elettrica dev’essere per tutti, lo sosteniamo fin da quando è nato questo portale. Oggi non lo è. Chi ha uno stipendio da 1.500-2.000 euro non può permettersi macchine che ne costano almeno 20 mila. Anche se poi una parte di quella cifra rientra sotto forma di minori spese di manutenzione. Adesso poi i rincari dell’energia elettrica complicano ancor più le cose. Ma la partita, per fortuna, non finisce qui: la ricerca ci fa fare progressi enormi e le batterie di anno in anno hanno costi minori e rese maggiori. L’autonomia delle auto dal 2017 a oggi è praticamente raddoppiata, a parità di prezzo. Ma ancora non basta: bisogna fare di più. Grandi costruttori come Volkswagen e soprattutto Renault sostengono che nel 2025 si arriverà al punto di pareggio nel prezzo tra elettrico e a benzina. E che poi, con le nuove batterie allo stato solido, le EV costeranno addirittura meno.

L’Italia diventi la patria delle piccole EV, per tutte le tasche

E qui veniamo al ruolo che può giocare l’Italia, se solo avesse una politica industriale. In questi anni i costruttori hanno aggirato l’ostacolo dato dall’incidenza del prezzo delle batterie lanciando quasi solo modelli di fascia alta, soprattutto Suv. Un tipo di veicoli tutt’altro che sostenibile, ma in cui è più facile “annacquare” il costo delle celle. Le citycar, quelle che compra il grande pubblico che sta a cuore a tutti noi, sono pochissime: la 500, la Smart, la Twingo e la Spring del Gruppo Renault e poco altro. Il motivo? Oggi non si guadagna con queste auto, che sarebbero quelle di cui necessitano le nostre città, affogate non solo dall’inquinamento, ma anche dalla congestione. Ma la storia insegna che i grandi costruttori sono capaci di far tornare equazioni che sembrano impossibili. Anche negli ‘anni 50 si diceva che era assurdo pensare di costruire le famose utilitarie. Ma la Fiat con un geniale progettista come Dante Giacosa dimostrò che si poteva fare. E con la 500 e la 600 gettò le basi del nostro boom economico.

La 500 è un po’ cara, serve una nuova Panda solo-elettrica

La nostra speranza, in soldoni, è che nel Gruppo Stellantis, la Fiat e l’Italia si ritaglino un bello spazio per fare al meglio quel che han sempre saputo fare: le macchine piccole. Che, al momento, non sembrano interessare a nessuno, in un mondo impazzito per i Suv, e che invece hanno un grande futuro. La 500e, da questo punto di vista, è solo una risposta a metà. È un’ottima macchina, ma i prezzi sono alti e non certo alla portata di tutti. Serve un modello più economico, magari una nuova Panda sulla base del famoso concept Centoventi che tanto interesse suscitò tre anni fa al Salone di Ginevra. Quanto al nostro governo, potrebbe sposare questa “strategia delle piccole” con misure di politica industriale e con incentivi meglio calibrati. Limitando i bonus all’acquisto ad auto che costino non più di una certa cifra: oggi 30 mila euro, per poi scendere con il calo dei prezzi delle elettriche. E chi vuole auto più costose, anche elettriche. le paghi di tasca sua.