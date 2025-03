Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Un mondo di Suv non fa bene all’ambiente. Si parla tanto di motorizzazioni, ma sulle emissioni pesa anche il tipo di auto, con la sua stazza e i suoi consumi.

Un mondo di Suv: nel 2024 il 54% delle auto vendute nel mondo

Il tema non è nuovo, ma una bella inchiesta della BBC ha aggiornato la situazione globale a fine 2024, lanciando un allarme. Il 54% delle auto vendute lo scorso anno erano SUV, 3 punti percentuali in più rispetto al 2023 e 5 in più rispetto al 2022, secondo GlobalData. E l’Agenzia internazionale dell’energia (AIE), aggiunge che il 95% dei Suv attualmente in circolazione brucia combustibili fossili, gasolio compreso. Il fatto è che questo tipo di veicoli, visto come il fumo negli occhi alle organizzazioni ambientalista come Greenpeace, garba parecchio ai cittadini di tutto il mondo. In Europa dal 2018 al 2024 sono passati da 1,5 a 2,5 milioni di pezzi, ma in Cina si è già arrivati a 11,6 milioni e il boom ha contagiato amnche gli Stati Uniti. Il problema è che, secondo l’AIE, questi veicoli, se alimentati a benzina o diesel, bruciano il 20% di carburanti in più, poiché pesano in media fino a 300 kg in più.

Odiati dagli ambientalisti, amati da costruttori e clienti

Questi extra-consumi di fatto avrebbero annullato gran parte dell’impatto positivo legato all’arrivo delle auto elettriche e al loro viaggiare a emissioni zero. Ma rendendo felici sia gli acquirenti che i produttori. I primi amano la guida alta e l’idea di maggior sicurezza che i Suv trasmettono, i secondi realizzano margini di profitto più alti. “È l’industria che ha guidato la domanda attraverso enormi campagne di marketing e pubblicità negli ultimi anni“, ha spiegato alla BBC Dudley Curtis dell’European Transport Safety Council. “I SUV hanno offerto all’industria un modo semplice per far pagare di più un veicolo che fa la stessa cosa degli altri“. Già, perché la possibilità di un utilizzo fuori-strada nella maggior parte dei casi rimane solo sulla carta. Al successo degli Sport Utility Vehicle fa da contraltare l’arretramento delle citycar: in Europa dai 3,27 milioni del 2018 si è passati ai 2,13 milioni del 2024. E mentre la gamma di Suv disponibili aumenta giorno dopo giorno, quella delle utilitarie si riduce anno dopo anno.

Un mondo di Suv annulla il calo di emissioni realizzato con l’elettrico

L’amara conclusione dell’AIE è questa: “La tendenza verso veicoli più pesanti e meno efficienti come i SUV (nei paesi in cui sta accadendo) ha in gran parte annullato i miglioramenti nel consumo di energia e nelle emissioni raggiunti altrove nella flotta di autovetture del mondo“. E la BBC ricorda che la Commissione per i cambiamenti climatici del Parlamento britannico è arrivata a una constatazione simile nel suo Rapporto 2024. I costruttori si difendono spiegando che in realtà i Suv hanno il merito di aprire la strada verso l’elettrico: “Circa due su cinque di modelli sono a emissioni zero, poiché il loro tipo di carrozzeria si presta bene all’elettrificazione. Con una maggiore autonomia della batteria che può rassicurare i consumatori più preoccupati per l’accessibilità della ricarica“, ha affermato Mike Hawes, dell’SMMT inglese (Society of Motor Manufacturers and Traders). Ma buona parte dei Suv venduti sono ibridi plug-in. E per questa motorizzazione uno studio europeo dell’International Council on Clean Transportation nel 2022 ha rilevato che solo il 30% della distanzapercorsa nel è in media in elettrico.

