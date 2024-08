Un mondo con solo fonti rinnovabili è davvero possibile?

E’ possibile decarbonizzare il nostro mondo, traendo da fonti rinnovabili tutta l’energia che ci serve? Nel nuovo articolo della rubrica “La stanza dell’ingegnere” prova a rispondere con tanti numeri il nostro Vittorio Milani i numeri . Qui tutti gli articoli della rubrica “La stanza dell’ingegnere”

di Vittorio Milani

Se una notte d’inverno un viaggiatore, con la batteria della sua auto elettrica quasi scarica, si fermasse a una stazione di servizio e trovasse tutto spento e buio, non ci metterebbe molto a capire di trovarsi in un grosso guaio. Un blackout: niente ricarica elettrica, ma nemmeno benzina, niente caffè caldo, niente di niente.

I tedeschi lo chiamano dunkeflaute (da dunke, che significa buio, e flaute, pausa). È quel periodo invernale in cui, per diversi giorni, il cielo è coperto da dense nubi e non tira un alito di vento. Fino ad oggi una situazione del genere non avrebbe comportato alcun problema.

Ma in quel mondo tanto agognato da noi del partito della decarbonizzazione, dove l’energia arriverà tutta da fonti rinnovabili – quindi né costanti né regolabili – se questo dunkeflaute decidesse, per bizzarria statistica, di durare un po’ di più del solito e su un’area un po’ più vasta rispetto a quanto le stime più prudenti avessero mai messo in conto, ecco che, in balia dalla volontà del dio del Sole e del dio Vento, la catastrofe si paventerebbe in tutta la sua drammaticità.

L’energia elettrica si può immagazzinare… o no?

Lo sanno tutti, ed è un cavallo di battaglia degli scettici della transizione energetica dura e pura (cioè senza nemmeno il ricorso a un po’ di nucleare): l’energia elettrica non è un prodotto facilmente stoccabile, e senza una quota di produzione che garantisca il cosiddetto base-load nei periodi in cui le FER (Fonti Energetiche Rinnovabili) non ce la fanno, l’ipotetica situazione in cui si ritrova il nostro immaginario viaggiatore potrebbe divenire tragica realtà.

Stiamo prendendola alla larga per introdurre quello che presumibilmente è il più grosso problema sulla via della decarbonizzazione: lo stoccaggio di grandi quantità di energia. Grandi almeno tanto da permettere di superare di slancio il peggiore degli inverni con il peggiore dunkeflaute ragionevolmente ipotizzabile.

Un problema, peraltro, di cui si parla poco da parte di tutti nel grande dibattito della transizione ecologica. Forse perché non ancora ben inquadrato o forse perché oggettivamente molto complesso e a rischio di banalizzazioni a suon di vuoti slogan e reciproci anatemi ideologici tra parti di opposte vedute.

Il giorno e la notte, l’estate e l’inverno

Nell’ipotesi che si abbia un sistema di produzione con prevalenza di fotovoltaico (come si sta delineando in Italia, anche per ovvie ragioni geografiche), il problema si focalizza (ma non solo) nell’accumulare energia in quantità sufficiente, e in modo efficiente ed economicamente sostenibile, per far fronte ai due cicli fondamentali: il ciclo giorno/notte (circadiano) e il ciclo estate/inverno (stagionale).

Il primo necessita di una copertura per le ore più critiche della giornata, tipicamente quelle serali e, tra queste, quelle del periodo invernale. Il secondo richiede accumuli ben più consistenti perché deve fronteggiare lunghi periodi di bassa produttività delle rinnovabili, che, se basate in gran parte sul fotovoltaico, corrispondono alla stagione invernale. In pratica, il dunkeflaute di cui si diceva.

Fonti rinnovabili: l’importanza del mix

Va sottolineato come sia fondamentale la scelta del mix delle fonti rinnovabili; se questo mix sarà incentrato sul FV, entrambi questi cicli diventeranno particolarmente critici perché di notte non c’è sole e d’inverno ancora peggio perché le giornate sono più corte e i raggi del sole incidono con un minor angolo sui pannelli.

Diversamente, per un paese del nord Europa affacciato sul mare del nord attrezzato con adeguati parchi eolici off-shore, i termini della questione cambierebbero radicalmente, potendo contare su una produzione molto più costante in entrambi i cicli, circadiano e stagionale.

Purtroppo, i dati ci dicono che in Italia il nuovo installato di eolico, che darebbe un contributo importante nel livellamento della produzione, è ancora molto basso nonostante in alcune zone della penisola vi siano condizioni di ventosità almeno discrete. (*)

In realtà esistono altre fonti rinnovabili che forniscono energia costante oppure modulabile, come ad esempio il geotermico, le biomasse e l’idroelettrico. Dati alla mano, questi sistemi risultano piuttosto marginali ai fini dell’accumulo (sì, anche l’idropompaggio a doppio bacino!), anche se una possibilità di sviluppo è da considerare. Ad esempio efficientando le centrali idroelettriche esistenti, o sfruttando maggiormente l’energia geotermica con impianti magari piccoli e distribuiti per tele-riscaldamento o produzione elettrica.

(*) Nel 2023 sono stati installati solo 488 MW di eolico. Il Pniec prevede per i prossimi anni di installare 2000/2500 MW ogni anno fino al 2030.

Adesso diamo i numeri

Per questo articolo mi baserò quasi interamente sull’unico studio esaustivo che ho trovato focalizzato su questo tema, realizzato dal CNR (Consiglio nazionale delle ricerche) e Aspo Italia. Il documento (oltre 120 pp.), uscito nel 2023, è intitolato “Verso un sistema energetico italiano basato sulle fonti rinnovabili” e utilizza per lo più i dati del 2019 (comunque validi ancora oggi).

Lo studio si pone l’obiettivo di valutare, attraverso simulazioni in differenti scenari, se è in Italia è realizzabile una transizione energetica basato esclusivamente su fonti rinnovabili (FER) e sistemi di accumulo, analizzando nel dettaglio su base statistica i profili di consumo, di produzione e di erogazione differita possibili con opportuni sistemi accumuli.

Il bilancio energetico nazionale

Per prima cosa si stima quanta energia primaria ci servirebbe nell’ipotesi che gli apparati che oggi utilizziamo (caldaie, auto, processi industriali ecc..) in un futuro prossimo funzionassero tutti con energia elettrica FER, direttamente o con vettori energetici prodotti con questa.

Ricordiamo che per energia primaria si intende l’energia consumata utilizzando tutte le fonti energetiche (sia importate sia prodotte/estratte internamente). Per inciso la maggior parte di questa energia arriva sotto forma di idrocarburi importati per lo più da paesi di traballante affidabilità. Inoltre, ricordiamo che l’energia primaria non va confusa con l’energia elettrica, che ne rappresenta solo una parte. Detto questo, consiglio di soffermarsi ad osservare il diagramma di Sankey del LLNL riportato sotto (si riferisce a dati 2017 ma è ancora sostanzialmente valido); si capiscono molte cose!

Energia consumata, utilizzata, sprecata

Esso ci mostra il flusso completo dell’energia all’interno del sistema energetico nazionale, con tutte le trasformazioni e le perdite che si riscontrano lungo il percorso. Come si vede l’energia primaria consumata ammonta a 6700 PJ (PetaJoule), cioè 1860 TWh. Mentre l’energia effettivamente utilizzata per soddisfare tutte le esigenze è indicata nel box grigio scuro Energy Services e risulta pari 2500 PJ, cioè 700 TWh (memorizziamo questo dato).

Questa è effettivamente l’energia che ci serve per scaldare, rinfrescare e illuminare gli ambienti, trasportare umani e merci, far funzionare l’industria e l’agricoltura, mantenere operative le macchine che ci circondano, dagli elettrodomestici ai computer che vi permettono di leggere questo articolo, ovvero far funzionare quella che chiamiamo tecnosfera.

Si può notare che la maggior parte dell’energia primaria risulta inutilizzata e scartata (3900 PJ) per effetto dei processi di combustione, che, come sappiamo hanno una resa sempre molto bassa.

Ad esempio, vediamo che i trasporti assorbono 1600 PJ e ne rendeno solo 370 PJ; facendo il rapporto otteniamo 370/1600 = 23% che guarda caso è in linea con il rendimento atteso dei motori endotermici (tra benzina e diesel). Nel box color arancione si vede anche la quota di energia primaria consumata per la produzione elettrica, (2300 PJ più il saldo export) che diventano i 1200 PJ di energia elettrica richiesti dalla rete, pari a 330 TWh (oggi in realtà questo valore è leggermente diminuito).

Questo è il quadro generale del bilancio energetico nazionale. Teniamolo presente e torniamo allo scenario in cui vorremmo elettrificare tutto eliminando tutti le fonti fossili e usando solo le nostre care ma intermittenti fonti rinnovabili.

L’ottovolante del fabbisogno energetico

Partiamo dunque dal fabbisogno annuale di 700 TWh necessario nell’ipotesi che tutto sia elettrificato e che dovrà essere coperto tutta da fonti rinnovabili. Per dare l’idea oggi siamo a 110-120 TWh di produzione FER, siamo quindi lontanissimi.

Ma per ora non occupiamoci di questo aspetto (già evidentemente critico). Ci concentriamo invece sul fatto che un conto è aver calcolato quanta energia in totale ci serve in un anno per far funzionare tutte le cose, un conto è renderla disponibile esattamente nella quantità richiesta in ognuna delle 8760 ore dell’anno.

Quindi è necessario partire dall’analisi del profilo del consumo elettrico finale per ognuna di queste 8760 ore. Il grafico riportato sotto, mostra l’andamento orario della potenza richiesta secondo la simulazione basata su dati storici. Si osservino i picchi, che in alcune ore dei mesi freddi arrivano ai 170 GW. Per avere un’idea, il picco massimo registrato ha raggiunto i 60 GW nell’estate 2023 a causa dell’uso intensivo dei condizionatori.

Il secondo grafico cambia la base di aggregazione temporale passando dalle ore alle settimane (siamo sempre nell’ipotesi di totale elettrificazione, quindi con 700 TWh annui richiesti). Per capirci, è come se avessimo “spalmato” l’intermittenza oraria e giornaliera e si stia valutando la variazione tra le settimane, che ovviamente risulta più bassa. Con questa scala si evidenzia meglio come varia il fabbisogno tra periodo estivo ed invernale. Il grafico, inoltre, ci mostra l’andamento dei tre principali flussi energetici rappresentati da altrettante linee colorate.

La linea rossa (GiàElet) mostra la produzione di energia elettrica attuale. La nera (ExPet) rappresenta l’equivalente elettrico dei consumi di petrolio e derivati, considerata costante. La blu (ExGas) rappresenta la nuova energia elettrica necessaria per sostituire il gas metano utilizzato oggi per industria e produzione di energia elettrica e soprattutto per il riscaldamento invernale che rappresenta la principale causa della fluttuazione stagionale.

L’enorme differenza fra estate e inverno

E si tratta di una variazione enorme. La linea verde, la somma delle tre linee, mette in luce chiaramente la variabilità della potenza richiesta, che passa da minimi di 50 GW a picchi di oltre 110 GW. I mesi invernali sono evidentemente i più “voraci” in termini di fabbisogno energetico complessivo, ed è proprio nei mesi invernali che un sistema di produzione FER, basato prevalentemente sul solare (si ipotizza 75% di FV e 25% di eolico come installato aggiuntivo) produce il minimo di energia. E questa è una brutta notizia.

Per consolarci, diamone anche una buona con una osservazione sulla linea nera. Nonostante quello che si sente dire da molti “antipatizzanti” delle BEV, l’energia necessaria per elettrificare tutti i trasporti sarebbe poca cosa rispetto all’energia totale in gioco.

Inoltre, l’andamento del suo consumo risulta praticamente costante nel corso dell’anno. Quindi non rappresenterebbe un problema rispetto alla questione della variabilità che stiamo affrontando. Anche perchè (ne parleremo più avanti) le ricariche dei veicoli elettrici si possono programmare in modo da inseguire i momenti di massima produzione. E potrebbero addirittura contribuire al livellamento del consumo con tecnologie come il V2G.

Arrivati a questo punto, chi ha una certa familiarità con le grandezze elettriche avrà già capito che risolvere la faccenda dell’accumulo di energia per inseguire i cicli tipici di produzione delle FER con le curve di consumo non sarà affatto una passeggiata, viste le enormi quantità di energia in gioco.

Cosa succede senza accumuli stagionali

Nello studio gli autori ipotizzano vari scenari in ordine crescente di “interventi” per raggiungere l’obiettivo di un sistema tutto FER in grado di fornire energia senza interruzioni.

Il primo scenario calcola cosa succederebbe producendo i 700 TWh richiesti senza alcun sistema di accumulo. Ovviamente sarebbe un disastro in termini di percentuale di ore di ammanco di energia sulla rete.

Il secondo scenario prevede un sistema di accumulo di sei ore con batterie elettrochimiche, come quelle usate nelle case abbinate fotovoltaico. Questo sarebbe l’accumulo per fronteggiare il ciclo giorno-notte. Non sembra molto, ma si tratta di 8 kWh per ognuno dei 60 milioni di italiani. In totale 528 GWh, considerato un 10% di perdite.

Per evidenziare come cambia la situazione in funzione della stagionalità, si illustra il risultato della simulazione di questo secondo scenario per quattro settimane “campione” dell’anno. I risultati sono sintetizzati nei grafici seguenti:

La linea sottile nera rappresenta il fabbisogno effettivo, le aree in nero rappresentano gli ammanchi di energia. Le aree in rosa rappresentano le ricariche delle batterie giorno-notte. Come si vede, solo in estate avremmo la copertura quasi completa in ogni ora del giorno, ma a fronte di una sovraproduzione di energia gigantesca che non potrebbe venir assorbita dalla rete elettrica. Nei mesi invernali gli ammanchi assumerebbero dimensioni gigantesche, praticamente i blackout sarebbero continui per quasi tutte le ore del giorno.

Fonti rinnovabili e accumuli di energia: il problema è la quantità

Come si è visto, i valori di energia in gioco sono enormi. Sia sul fronte della necessità di nuovo installato FER per arrivare alla produzione ipotizzata di 700 TWh. Sia, e soprattutto, per le capacità di accumulo in particolare per superare i mesi invernali. Un bel problema, dunque, che richiede di escogitare soluzioni fattibili e sicure se non vogliamo ritrovarci nella situazione del viaggiatore di cui parlavamo all’inizio.

E infatti, dopo un bel po’ di calcoli su diversi scenari, la (prima) conclusione degli studiosi non è affatto incoraggiante. Scrivono testualmente: “non è realisticamente possibile realizzare sistemi di accumulo, soprattutto stagionale, in grado di coprire questi consumi in modo continuativo”. Uno a zero per il nostro temuto dunkeflaute e palla al centro. Che fare allora?

Primo: ridurre i consumi

La seconda conclusione che si legge nel rapporto è che se si vuole realizzare la transizione elettrica con solo rinnovabili (e senza nucleare) è necessario diminuire i consumi.

Questa, aggiungo io, è la classica affermazione che la gente non vuole sentire nemmeno sussurrata perché evoca un mondo di rinunce, di riduzione dello stile di vita, di decrescita infelice, che infiamma un sentimento di avversione (per usare un termine gentile) verso “questi eco-fondamentalisti che ci vogliono far tornare al medioevo”. E ovviamente una parte della gran cassa mediatica ci soffia sopra.

In realtà si parla essenzialmente di efficientamento tecnologico, cioè fare le stesse cose di prima (e anche di più) con meno energia. Un processo peraltro già in corso da alcuni decenni senza che ce ne rendessimo conto.

Forse molti non sanno che…

Forse molti non se ne sono accorti ma negli ultimi tempi abbiamo assistito alla diffusione di:

elettrodomestici sempre più efficienti: fanno le stesse cose con minori consumi di elettricità

auto termiche : oggi consumano molto meno per fare gli stessi chilometri (ultimamente anche grazie anche all’aiutino elettrico)

illuminazione a LED : stessa luce con consumi dieci volte inferiori rispetto ad una analoga lampadina a filamento

caldaie a gas : sempre più efficienti, quelle a condensazione riescono ad estrarre quasi tutta l’energia dal metano che bruciano

edilizia: sempre più ecologica e attenta alla riduzione delle dispersioni termiche

riciclo/recupero dei rifiuti: permette un significativo risparmio energetico rispetto ad una produzione che riparte dalla materia prima, la produzione di materiale riutilizzabile e infine il recupero di energia termica (termovalorizzazione).

E potremmo andare avanti a lungo. Diversi studi (vedere ad esempio “Energy Efficiency Market Report” della IEA) ci dicono che il valore dell’intensità energetica primaria (cioè il rapporto tra consumo di energia primaria e PIL) è sempre ogni anno in diminuzione su scala globale. Detto in altre parole, vuol dire ogni anno per produrre un certo valore di ricchezza si utilizza sempre meno energia, e non sono numeri da poco.

C’è spazio per risparmiare il 10%

Sempre la IEA calcola che un miglioramento dell’intensità di energia primaria a livello globale del 4% (valore già raggiunto da molti paesi anche se non sempre mantenuto per molti anni consecutivi) significherebbe che la domanda di energia nel 2030 sarà inferiore di quasi il 10% rispetto al 2022, anche se l’economia globale si espandesse di quasi il 30%.

Nessuna decrescita infelice, dunque. Tuttavia, il contributo alla riduzione del consumo deve arrivare anche dalla modifica di alcuni stili di vita percepiti come normali e “irrinunciabili” ma in realtà catalogabili come “brutte abitudini”.

Ad esempio. Impostare il termostato in inverno a 23 gradi per stare in maniche di camicia perché anziché a 20 gradi e indossando un golfino. Tenere l’aria condizionata a livelli dei minimi della glaciazione di Würm. Non fare la raccolta differenziata in modo accurato per incuria o volutamente “perché tanto non serve”. Prendere la macchina per evitare di fare 500 metri a piedi avendone tutto il tempo.

Non sono legittime manifestazioni di difesa della libertà individuale. E non sono nemmeno coraggiosi atti di disobbedienza civile contro inaccettabili imposizioni di stampo dirigista.

Sono solo manifestazione di ignoranza e assenza di consapevolezza rispetto al problema del cambiamento climatico in atto. Problema peraltro ancora oggi da molti negato.

Quando perfino considerato un piano malvagio dei soliti “poteri forti” che, non si sa bene perché, desiderano vederci andare tutti in bicicletta, come in Cina ai tempi di Mao ZeDong.

Ripartendo dalla metà potremmo farcela

Tornando allo studio, gli autori provano poi a simulare gli effetti in diversi scenari per eliminare gli ammanchi invernali. Ad esempio ipotizzando un aumento del 50% della capacità di produzione delle fonti rinnovabili e ipotizzando maggiori interscambi con i paesi limitrofi.

Ma il risultato cambia di poco, il periodo invernale resterebbe ampiamente scoperto in molte ore della giornata. Alla fine, l’unica simulazione realistica prevede che i consumi siano ridotti alla metà, a circa 350 TWh annui.

In pratica, se vogliamo sperare di avere un sistema basato solo su rinnovabili che sia realisticamente ipotizzabile (senza un base-load fornito dal nucleare) occorre dimezzare la domanda finale di energia.

Sembra un’impresa disperata, ma abbiamo visto che i miglioramenti di efficienza anno dopo anno sono già oggi notevoli e possono (devono) accelerare. Dobbiamo tenere conto inoltre che stiamo traguardando orizzonti temporali di qualche decina di anni.

E’ il minimo per realizzare un completo ribaltamento del paradigma energetico con la totale eliminazione del fossile, paradigma che dura dall’inizio della rivoluzione industriale e resiste ancora oggi dopo oltre 200 anni. E naturalmente è necessario spingere sul piede dell’acceleratore da parte del decisore politico.

Partendo da questo punto, nella seconda parte dell’articolo vedremo come potrebbe essere concepito un sistema di accumulo di energia per risolvere soprattutto il problema della stagionalità, le soluzioni tecniche, le capacità necessarie in termini di accumulo e non solo, e le modifiche alle logiche di gestione anche economiche del sistema elettrico.

Scopriremo se davvero sarà possibile un mondo di soli rinnovabili, o dovremo rassegnarci ad un qualche compromesso. O addirittura “lasciar perdere”, come auspicano quelli che considerano tutta questa storia del cambiamento climatico una bufala. Magari potranno anche avere ragione, ma lo scopriremo solo fuori tempo massimo per rimediare, se non fosse così.

(1/Continua)

