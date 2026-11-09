Un momentaccio per Musk? Tra Tesla e data center…

Un momentaccio per Musk e i suoi mille affari? Sì, secondo un osservatore privilegiato come l’ex numero uno dell’Eni, Franco Bernabè.

Un momentaccio per Musk? Bernabé fa il punto

Dopo la sonora sconfitta di Donald Trump alle elezioni di medio termine, Elon Musk è descritto come il simbolo dei tycoon più vicini al presidente. E quindi più toccati dal ridimensionamento dei poteri di Trump negli ultimi due anni di mandato. Una situazione che Bernabè descrive sul suo profilo LinkedIn: “Aveva trasferito la sede di Tesla dalla California al Texas, lasciando comunque importanti attività nello Stato da cui voleva prendere le distanze. Il Texas prometteva meno tasse, vincoli e un’accoglienza calorosa per chi costruisce fabbriche, lancia razzi e considera ogni autorizzazione amministrativa un’offesa personale al progresso. Per coltivare il rapporto con la politica, Musk non si è limitato ai buoni sentimenti…Nel ciclo elettorale delle elezioni di midterm del 2026 ha contribuito con circa 474 milioni di dollari, dei quali circa 224 riconducibili agli sforzi politici in Texas”.

Fine corsa per il Cybertruck: vendite mai decollate

Sforzi che però non hanno pagato: “Dalle urne è invece uscita Gina Hinojosa, democratica, che ha sconfitto Greg Abbott come governatrice. Nel suo programma c’è una moratoria sui nuovi data center finché non arriveranno regole su acqua, elettricità e tutele per le comunità locali. Non ce l’ha soltanto con quelli di Musk: la proposta riguarda tutti. Una precisazione difficilmente consolatoria per chi ha investito tanto nel giardino politico. Hinojosa ha persino detto di poter lavorare con lui. Purché alle condizioni della nuova amministrazione, che, nel vocabolario di Musk, dev’essere una delle definizioni più inquietanti di collaborazione. Nel frattempo, anche il Cybertruck si prepara a salutare. Musk ha annunciato che la produzione terminerà verso la metà del 2027, per fare spazio al Cybercab. Il futuro viene sostituito da un altro futuro: quello precedente non vendeva abbastanza“.

Un momentaccio per Musk? In Borsa ha contenuto i danni…

Sul percorso e la prematura fine del Cybertruck l’ex presidente dell’Eni è impietoso: “Il pickup che avrebbe dovuto raggiungere circa 250.000 unità annue ne ha vendute negli Stati Uniti poco meno di 39.000 nel 2024, circa 20.000 nel 2025 e meno di 12.000 nei primi nove mesi del 2026.Alla presentazione del 2019, la dimostrazione dei vetri superresistenti si concluse con due finestrini incrinati da una sfera di acciaio. Un raro caso in cui il controllo qualità si svolge davanti al pubblico e il pubblico capisce immediatamente il risultato”. Va detto che in realtà, dopo un tonfo iniziale, le quotazioni di Tesla hanno recuperato piuttosto bene a Wall Street. Anche se la settimana si è chiusa con -1,91%. E anche che Model Y e Model 3 continuano a vendersi bene. Si tratta di capire ora che rapporto nascerà tra Musk e i vincitori dell’ultima tornata elettorale. Dopo i proclami pre-voto, arriva il momento della concretezza per entrambi. Vedremo…