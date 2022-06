Un ministro che ha capito che il futuro è elettrico c’è ed è il titolare del Lavoro, Andrea Orlando, su posizioni ben diverse dai colleghi Giorgetti e Cingolani.

Un ministro distante dal duo Giorgetti-Cingolani

Sui media si dà molto spazio ai ministri scettici, quelli che vogliono che la UE porti almeno al 2040 il divieto di immatricolare auto a benzina o a gasolio. Ma c’è anche chi pensa che sia una strada sbagliata: “Possiamo chiedere più risorse per mantenere la tabella di marcia, ma mi sembra molto difficile sovvertirla“, ha detto Orlando. “La transizione dà benefici a tutta l’Unione europea, ma i costi sono diversi a seconda della struttura produttiva dei Paesi. Bisogna lavorare perché questi costi siano ripartiti adeguatamente”. Il tema e’ “quello di costruire strumenti europei sulla gestione della transizione. Credo debba essere centrale più di quello che si concentra su quanto tempo ci vuole per passare all’elettrico”. Per fronteggiare il pericolo di perdere posti di lavoro, ha aggiunto, “il nostro Paese dispone di una serie di strumenti di politiche attive. Abbiamo un’attrezzatura per gestire il cambiamento“.

E intanto la Spagna fa incetta di investimenti: Ford dopo VW

Il messaggio è: invece di sprecare risorse per fermare il nuovo che avanza, attrezziamoci per coglierne le opportunità e gestire al meglio la transizione. Cosa che, saggiamente, stanno facendo altri Paesi europei. Come la Spagna, che ha appena annunciato che, dopo la Volkswagen , anche la Ford farà un grande investimento per costruire auto elettrico nel suo impianto iberico, a Valencia . “Bisogna pensare al processo di reindustrializzazione”, ha detto ancora il ministro del Lavoro, dato che “il nostro Paese ha visto molte delocalizzazioni“. Occorre “pensare a fare reshoring, è parte della risposta, far tornare parte delle produzioni nel nostro Paese“. Orlando ha anche sottolineato che “grandi player hanno detto quali tempi del passaggio all’elettrico e spesso sono più rapidi del 2035“.