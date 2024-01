Un mezzo calvario il 2023 con la mia ID.3

Un mezzo calvario quest’anno con la mia Volkswagen ID.3 del 2021. Dario racconta i troppi inconvenienti a cui è andato incontro, tanto che ha pensato persino di venderla. È un altro lettore che ha deciso di condividere il bilancio del suo 2023 in elettrico. A fine articolo trovate i link agli altri racconti della serie.

Un mezzo calvario: ecco tutti i problemi che ho avuto

“La mia ID.3 45 kWh del 2021 (36.000€,45.000km ad oggi) quest’anno mi ha fatto impazzire. Il 18 agosto è iniziato un mezzo calvario. La vettura è rimasta bloccata per oltre un ora col messaggio “il sistema elettrico non funziona bene, recarsi in officina“. Poi il messaggio è scomparso (ma intanto il viaggio programmato è saltato).

Da lì una serie di ricoveri in officina, alcuni inconcludenti, uno durato una settimana, con sostituzione di un modulo batteria. Il giorno dopo questo intervento, black-out completo di tutti gli schermi della vettura, inutilizzabile, rientrato il giorno dopo. Riporto la vettura in officina e mi dicono che in sostanza il problema è noto, ma non esiste soluzione al momento (e siamo a settembre).

A seguire raffica di errori al sistema di chiamata di emergenza, che in realtà comportano un blocco del sistema di navigazione e di lettura segnali stradali. Sottolineo che il concessionario/officina VW non mi ha mai offerto un’auto sostitutiva“.

Ho pensato di venderla, ma le offerte che mi fanno…

“La vettura, presa con gli incentivi ad un ottimo prezzo, è piacevole da guidare. E, per una serie di situazioni favorevoli (che nulla hanno a che fare con VW) molto economica da gestire, ma se devo essere sincero non ho più fiducia nel marchio Volkswagen. Non sembra in grado di tenere il passo nel mondo delle BEV.

Sorvolo sull’assistenza alle colonnine di ricarica fornita da WeCharge, scandalosa. Avrei anche pensato di vendere la vettura (ma se non risolvono i problemi di cui sopra, non mi sento di darla a un privato). Ma ho scoperto che non ha praticamente mercato. Le valutazioni fatte da altre case per il ritiro dietro acquisto di una vettura nuova rasentano l’offensivo (15.200€ per una vettura di poco più di due anni pagata 36.000€).

Attendo con terrore la scadenza della garanzia estesa, 4 anni. Inizio a pensare di avere fatto un terribile sbaglio nell’acquistare una ID.3, anche se allora non c’erano molte alternative a quel prezzo“. Dario Colombo