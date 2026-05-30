Un messaggio ai furbetti della ricarica: qualche volta arriva il carro attrezzi…

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ggi, al ritorno da alcuni giorni di vacanza in Liguria, ho deciso di visitare l’entroterra ligure-piemontese e fare una ricarica in AC in Piazza Don Pietro Milermo ad. Al mio arrivo ho trovato la colonnina: uno stallo occupato da una Tesla in ricarica e l’altro non accessibile perché occupato da un furgone e transennato.; per questo ho preferito non parcheggiare e