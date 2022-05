Un mese in Spring: dove carico, quanto spendo

Un mese in Spring: un altro lettore, Stefano, condivide il suo primo approccio con l’elettrica meno costosa, la Dacia. Consumi, costo delle ricariche…Chi vuole condividere il suo debutto in elettrico, può farlo scrivendo a info@vaielettrico.it

di Stefano Pinardi

“Sono un frequentatore del Vs. sito e ricevo le newsletter, spesso molto interessanti, soprattutto quando riportano esperienze di altri autisti elettrici“.

Un mese in Spring: 12,48 kWh per fare 100 km

“Vorrei rendere pubblica la mia esperienza del primo mese di utilizzo della Dacia Spring: consumi, ricariche e costi connessi. L’altro giorno ho avuto infatti la possibilità di fare una ricarica al 100% in modo da buttare giù qualche statistica, conteggiando i km percorsi e i kWh introdotti. Sopra ho riprodotto la tabella con i conteggi. In sintesi: 909 km percorsi (città ed extraurbane collinari), 113,464 kWh imbarcati, media 12,48 kWh/100 km. Ricarica da impianti domestici (o garage di casa o da casa in collina). Con l’eccezione di una ricarica da colonnina IKEA (per “vedere come si fa”, ad un costo triplo rispetto a quello domestico…..) –> 2.47 euro/100 km. Mi sento soddisfatto…Più in dettaglio:

ho un contratto con fornitore che dichiara di produrre 100% da rinnovabili. Mi aspetto che non abbia la faccia tosta di aumentare il prezzo “perché il gas aumenta”…

con fornitore che dichiara di produrre 100% da rinnovabili. Mi aspetto che non abbia la faccia tosta di aumentare il prezzo “perché il gas aumenta”… il costo al kWh lo calcolo leggendo la bolletta in formato dettagliato: sommo i costi variabili (quelli espressi in euro/kWh) escludendo quelli “fissi”. E infine aggiungendo l’Iva. I costi “fissi” non li conteggio, perché li avrei anche senza ricaricare l’auto “ .

Dovevo sostituire una Punto del 2003, “sfinita”…

“La Spring è stata comprata per sostituire la 3° auto di famiglia, una “sfinita” Fiat Punto del 2003, sottoposta ad “accanimento terapeutico”. Valeva zero, ma con gli incentivi abbiamo risparmiato 8.000 euro, consapevoli di acquistare una auto da città. E finora così è stato e così si è ben comportata. Versione Comfort Plus +, optional ricarica in DC, con dotazioni inevitabilmente superiori alla Punto. Interni gradevoli, bagagliaio capiente per le dimensioni, ‘portiere leggerine’. Per range di velocità fino ai 90 il comportamento è piacevole e non fa rimpiangere un’auto termica. Velocità superiori le ho raramente raggiunte. Uso cittadino ed extraurbano. Abbiamo una casa in collina, anche con salite brevi, ma ripide. Grazie alla coppia subito disponibile, le supera senza fatica anche con 3 persone a bordo e senza sforare in “power”. I km percorsi ci permettono di caricarla ogni tanto. A casa ho il garage, attrezzato (anche con contatore dedicato) per attaccarmi in sicurezza con il carichino a 10A. Nel garage vive anche la moto e la compenetrabilità dei corpi non è ancora stata raggiunta: preferisco caricarla tanto, ma raramente, che poco ma tutti i giorni“.

Un mese con la Spring: per ora siamo soddisfatti

Per ora in famiglia siamo soddisfatti. Rrispetto alla precedente auto, qualche attenzione in più (per monitorare il livello di carica) e un po’ di organizzazione (per gestire garage e ricariche), ma nulla di drammatico. Velocita di ricarica alle colonnine: l’ho fatta una sola volta, ‘per vedere l’effetto che fa…, come detto prima. Carica in AC: 12.31 kWh in 1h 49minuti, quindi potenza di ricarica pari a 6.78 kW, che è vicina a quella massima consentita dall’auto in AC. Comunque, visto il costo rispetto alla carica domestica, tendo ad evitarlo…Accelerazione da fermo sicuramente brillante rispetto alla Punto 1.2. Non ho ancora avuto occasioni per cimentarmi in sorpassi. Viaggi in strade statali: fino ai 90 km/h viaggi bene, con calma, ma senza particolari problemi. Aumentare la distanza kilometrica richiede una programmazione dell’autonomia e/o di soste per ricarica. Per ora non ho esperienze…

