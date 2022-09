Un master di design nautico green alla IUAV di Venezia

Per rendere competitiva la nautica elettrica e sostenibile è fondamentale il design, anzi l’ecodesign che rende più performanti e green le barche. Ci hanno pensato all’Università IUAV di Venezia con il master di secondo livello dedicato a “Design nautico pubblico e sostenibile”.

“Si tratta di una proposta formativa verso una gestione multidisciplinare di un settore in continua evoluzione“. Spiega Paolo Ferrari, coordinatore didattico del master e infatti l’offerta è rivolta “a studenti provenienti dai corsi di laurea magistrali in design, architettura, ingegneria ed economia“. Il responsabile scientifico è la docente Alessandra Bosco.

Al centro la sostenibilità

Da Venezia sottolineano che “trasformazioni tecniche, economiche, sociali e culturali hanno interessato tutti i settori industriali e hanno indotto, negli ultimi anni, transizioni e cambiamenti di processi oltre ad un differente impiego di risorse umane e materiali“.

C’ è una rivoluzione in corso e “su queste premesse si struttura il percorso formativo del corso che pone al centro problematiche di sostenibilità economica e ambientale riguardanti tanto questioni di tecnologia, meccanica ed energetica, quanto la sfera del pubblico e del sociale. Il master si pone l’obiettivo di ripensare e definire nuovi spazi in grado di promuovere un’usabilità allargata e il benessere della collettività“. In particolare a Venezia “una città unica al mondo per far sì che possa tornare a fungere da palcoscenico per un rinnovamento ideale e culturale nella progettazione nautica pubblica e sostenibile“.

Dura un anno ed è previsto uno stage in azienda

Gli studenti si confronteranno con professionisti ed aziende del settore in lezioni frontali e workshop di progetto. Il corso, dura un anno, da marzo 2023 a marzo 2024, prevede uno stage aziendale e intende formare figure professionali in grado di collaborare nello sviluppo del processo di progettazione e gestione dell’innovazione all’interno di studi, aziende e centri di ricerca dedicati ai settori della nautica e del navale. tra i temi: dall’interior design al progetto del comfort, dalla gestione tecnologica alla comunicazione visiva e multimediale.

Attenzione: la chiusura delle iscrizioni è fissata per il 16 gennaio 2023.

Per maggiori informazioni scrivere a design.nautico@iuav.it e cliccare sul link

