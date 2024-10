Un manager italiano nel vertice di Tesla Europa: è Stefano Mottarelli, nuovo Director of Public Policy and Business Development dell’azienda di Elon Musk.

Un manager italiano, Stefano Mottarelli, per Public Policy e Business Development

Mottarelli (qui il profilo completo) è in Tesla dal 2017, dopo esperienze in diverse azienda tra cui Edison, Axpo e Unicredit. Per l’azienda di Elon Musk ha lavorato per tre anni tra Roma e Milano, occupandosi soprattutto di rappresentare Tesla nei complicati meandri della politica italiana. Dal 2020 si è trasferito nella sede europea del gruppo e ora ottiene un’ulteriore promozione per sostituire un top manager in uscita, Joe Dings. Tra i vari dossier di cui si dovrà occupare, Mottarelli dovrà gestire i rapporti con la Commissione Europea in una fase di grande turbolenza. Sul tappeto ci sono i rapporti con la Cina con i relativi dazi (le Model 3 vendute in Europa sono fabbricate a Shangai) e la tormentata road-map verso il 2035. Per quell’anno l’Unione Europea dovrebbe varare il totale passaggio alle emissioni zero, ma un grande fronte economico e politico, con l’Italia in prima fila, si oppone strenuamente. Tesla è ovviamente a favore.

Sostituisce l’uomo che curò la nascita della Gigafactory di Berlino

È stato lo stesso Dings ad annunciare l’avvicendamento con Mottarelli, raccontando il lavoro svolto in questi anni per trovare una sede alla fabbrica europea di Tesla: “Una volta che Elon ha accettato un sito appena fuori Berlino, abbiamo iniziato l’odissea di trasformare una foresta di pini in una fabbrica di Model Y funzionante il prima possibile. Ci sono voluti 861 giorni, senza rivali in Europa per un progetto di queste dimensioni. Brandenburg era giustamente orgogliosa, ma ha anche dimostrato come solo un’azienda che si assume un rischio folle può muoversi rapidamente in Europa/Germania. Ci sono voluti 19 permessi preliminari e sette cause legali vinte prima che arrivasse il permesso vero e proprio e la produzione potesse iniziare“.

