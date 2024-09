Un kit che trasforma le plug-in in GPL: lo ha presentato a Roma, in anteprima per il mercato italiano, la piemontese BRC Gas Equipment, del Gruppo Westport.

Un kit per trasformare le plug-in: “Duplice convenienza”

Sei pentito di avere scelto un’ibrida plug-in? Elettrico neanche a parlarne? C’è la possibilità di convertire l’auto a GPL grazie un aggiornamento dell’omologazione del sistema Maestro di BRC. “Abbiamo scelto la Roma Eco Race per presentare l’aggiornamento di omologazione del sistema per la trasformazione a GPL degli ibridi plug-in”, dicono i dirigenti di BRC. Obbiettivo: ” Dimostrare sul campo i vantaggi di questa soluzione“. BRC ha appena aggiunto alla già esistente omologazione rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per trasformare a gas i modelli ibridi anche quella per i modelli ibridi plug-in. Con motori Euro 6e-bis-FCM (EC) e precedenti. L’azienda parla di una duplice convenienza: “Sia economica, in quanto il risparmio alla pompa è considerevole, ma anche ecologica“. Anche se il tutto dipende, ovviamente, da quanto l’auto viene usata in elettrico e da quali sono i costi di ricarica.

Serbatoio da 44 litri sotto il piano di carico del baule.

“La trasformazione a GPL degli autoveicoli ibridi consente un ulteriore abbattimento delle emissioni inquinanti“, sostengono i responsabili di BRC. “Soprattutto nei tratti in cui l’alimentazione elettrica non entra in funzione”. Secondo i calcoli dell’azienda piemontese, “un veicolo ibrido convertito a GPL può arrivare ad emettere il 24% in meno di anidride carbonica (CO2) rispetto allo stesso veicolo benzina/ibrido. I dati sono stati rilevati effettuando test con strumentazione PEMS – Portable emissions measurement system”.Nessun riferimento alle sostanze inquinanti emesse dalle auto a gas. Alla 2° Roma Eco Race BRC Gas gareggia con due vetture, entrambe ibride e trasformate in after market. A partire appunto dalla JEEP Renegade PHEV 1.3 T4 4xe AT6 con kit GPL Sequent Maestro specifico per trasformare auto ad iniezione diretta di benzina. Il serbatoio GPL da 55 litri lordi, 44 netti, è alloggiato sotto il piano di carico del baule.

