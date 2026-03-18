Un Iveco eDaily sperimenta la ricarica induttiva in movimento







Iveco porta su strada un eDaily capace di ricaricarsi senza cavi, sia da fermo sia in movimento. Il progetto è attivo lungo la A35 BreBeMi e rappresenta un banco di prova concreto per la ricarica dinamica wireless.

Il veicolo utilizzato è un Iveco eDaily elettrico configurato come van doppia cabina a sei posti, impiegato dal concessionario autostradale per il trasporto del personale. La particolarità è l’integrazione del sistema DWPT (Dynamic Wireless Power Transfer), che consente la ricarica mentre il mezzo è in marcia, oltre alla tradizionale ricarica statica.

L’iniziativa segna un passo avanti nella sperimentazione di tecnologie che potrebbero cambiare il modo di utilizzare i veicoli elettrici, soprattutto nel trasporto professionale.

BreBeMi, un laboratorio per la ricarica induttiva

Il progetto prende forma lungo la A35, infrastruttura che collega Brescia, Bergamo e Milano. Qui, già dal 2020, è stato realizzato un tratto sperimentale di circa 1 km con bobine integrate sotto l’asfalto, sviluppate dalla società israeliana ElectReon.

Questo progetto, denominato “Arena del Futuro”, ha posto le basi per test su larga scala della ricarica induttiva. Come l’ultimo di Iveco. L’obiettivo a lungo termine è quello di estendere questa tecnologia lungo tutti i 62 km dell’autostrada.

Ricarica wireless: come funziona

La tecnologia DWPT permette ai veicoli elettrici di ricevere energia direttamente in strada tramite campi elettromagnetici, eliminando la necessità di fermarsi per ricaricare. In parallelo, il sistema supporta anche la ricarica statica su piazzole attrezzate.

Per un veicolo commerciale come l’eDaily, questo significa poter ridurre i tempi di inattività e migliorare l’efficienza operativa, un fattore chiave per flotte e servizi logistici.

Secondo Iveco, i test condotti finora hanno dato risultati positivi in termini di sicurezza, continuità del servizio e prestazioni, aprendo la strada a possibili applicazioni reali.

Tecnologia futuribile (ma non troppo)?

Se adottata su larga scala, la ricarica dinamica nel lungo periodo potrebbe cambiare radicalmente il design dei veicoli elettrici. In teoria, infatti, consentirebbe di utilizzare batterie più piccole, riducendo costi, peso e impatto ambientale.

Tuttavia, siamo ancora lontani da una diffusione capillare. Oggi esistono solo pochi tratti sperimentali e la tecnologia resta limitata a progetti pilota. Oltre all’Italia, test simili sono in corso anche in Germania e in Francia, mentre negli Stati Uniti si sta sviluppando un nuovo tratto in Florida.

Per il contesto italiano, il progetto BreBeMi rappresenta di certo uno dei casi più avanzati in Europa di integrazione tra infrastruttura e mobilità elettrica. Tuttavia, la diffusione su larga scala richiederà investimenti significativi e standard condivisi.

Nel breve periodo, è più realistico che la ricarica induttiva dinamica trovi applicazione in contesti specifici, come corridoi logistici o trasporto pubblico.