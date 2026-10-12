Un installatore fa il punto su ricarica e doppio contatore a casa

Un installatore fa il punto sulla ricarica a casa e sul problema, sollevato nei giorni scorsi, del doppio contatore. E dell’asserita impossibilità di ricaricare con l’energia prodotta dai panelli solari…

Un installatore di impianti fotovoltaici spiega…

“Ho il piacere di seguirvi, sono un installatore di impianti fotovoltaici e possessore di auto elettrica. Volevo rispondere all’appello fatto nell’articolo “Col fotovoltaico non ricarichi l’auto? Ma quando mai...”. Dal poco scritto mi sembra di capire che la persona che ha segnalato questa sua impossibilità abbia un impianto fotovoltaico collegato alla rete con un contatore distinto rispetto a quello di casa. In pratica a casa si avevano due impianti con due collegamenti alla rete elettrica nazionale distinti: uno per i consumi e uno per l’impianto fotovoltaico. Questa configurazione era necessaria in alcuni incentivi con i primi conti energia (2006-2010). Il doppio impianto non è più obbligatorio in nessun caso di impianto residenziale, dal 2012 se non erro.

“Troppi tecnici pignoli e poco aggiornati”

Nella mia esperienza è capitato più volte che installatori o progettisti poco aggiornati o eccessivamente pignoli abbiano applicato questa configurazion. Anche quando non fosse necessario. L’impianto fotovoltaico così progettato immette tutta la produzione di energia elettrica in rete. E, per i consumi di casa, bisognava ricomprare quell’energia dal proprio operatore di rete. La conseguenza è la perdita dell’autoconsumo, dello scambio sul posto e sostenere i costi del secondo allaccio alla rete. Un impianto fotovoltaico progettato al meglio negli ultimi 10 anni produce energia che viene usata localmente da tutti i consumi di casa. Compresa la ricarica dell’auto, senza dover vendere e ricomprare l’energia dalla rete nazionale.

Due contatori non significano due collegamenti alla rete

Ci tengo a precisare che avere due contatori non significa per forza avere due collegamenti alla rete. Ma, nella maggior parte dei casi, significa che avete un contatore di produzione (M2) e uno di scambio (M1). L’impianto e allaccio della rete sono unici, ma ci sono due contatori. Il doppio contatore era obbligatorio in tutti i casi di fotovoltaico fino al 2018, se non erro. E ancora oggi in alcune configurazioni (CER richieste prima della delibera ARERA 57186, impianti con batterie bidirezionali ecc)“. Sergio Greco

La spiegazione di un altro lettore con la Spring

Sullo stesso tema ci sono arrivate diverse mail con spiegazioni sull’asserita impossibilità di ricaricare con le rinnovabili auto-prodotte. Renzo per esempio scrive: “Ho un impianto fotovoltaico da 3 anni (6kW con accumulo da 9,6 kWh), una Dacia Spring elettrica da 4 anni e cucina a induzione. In garage di proprietà (in condominio) carico normalmente l’auto utilizzando il mio contatore Enel dell’appartamento. Azzardo un’ipotesi riguardo alla segnalazione dell’articolo.. Probabilmente si riferisce alla necessità di dover installare un secondo contatore che alimenti il carica-batteria. Questo secondo contatore, ovviamente, non può utilizzare l’energia fornita dal fotovoltaico. Solo il contatore dell’appartamento è abilitato da Enel per gestire i flussi di energia entrata-uscita. Se la linea elettrica (opportunamente dimensionata) che alimenta il carica-batteria dell’auto è collegato al contatore dell’appartamento, non ci sono limitazioni di legge. Ci sono i limiti di potenza massima assorbita. Devi caricare con potenze compatibili con gli assorbimenti della casa. Per bilanciare i carichi assorbiti (oltre che manualmente) ci sono innumerevoli dispositivi e app offerti dal mercato”.