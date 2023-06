Un hotel può rifiutarsi di ricaricare la tua auto, se non sei lì alloggiato? E davvero l’auto elettrica va bene solo per la città? Due risposte flash a due lettere flash.

Un hotel può rifiutarsi di ricaricare perché la colonnina è riservata solo ai clienti?

“Il 3 giugno mi trovavo a Trento. Essendo proprietario di un’auto Tesla, avevo bisogno di ricaricarla. Imposto la ricerca e mi si indica la colonnina Tesla presso il Grand Hotel di Trento. Quindi mi reco sul posto e, con mia sorpresa, mi veniva rifiutata la ricarica perché riservata ai clienti… Chiedo: possono rifiutarsi ??? Grazie“. Giuseppe Lo Presti

Un hotel può rifiutarsi? Sì, ma dovrebbe farlo sapere…

Risposta. Ricordate quando non c’erano i telefonini e capitava di andare in un albergo per poter chiamare casa? C’era chi, gentilmente, ti metteva a disposizione l’apparecchio, facendoti pagare gli scatti poco a tanto a seconda delle tariffe della casa. E chi invece ti mandava al diavolo, spiegando che il telefono era riservato ai soli clienti. Per quel che ne sappiamo, si tratta di una decisione del gestore, che magari non vuole avere problemi nella fatturazione della sola “somministrazione di energia“. Mentre per il cliente dell’hotel la ricarica viene “annegata” in fattura assieme alle altre voci. Certo, sarebbe corretto indicare nelle varie guide on-line, che si consultano sul navigatore o sul telefonino, che la ricarica è appunto riservata ai clienti dell’albergo. Tanto più se si tratta di un Destination Charger. Per evitare che si faccia affidamento su una colonnina che di fatto non è utilizzabile. Quanto alla fatturazione della ricarica, qui trovate alcuni chiarimenti.

Il mega-parcheggio nel supermercato con una ricarica in ogni posto-auto: Paolo Mariano intervista l’energy-manager

Le elettriche costano ancora troppo e vanno bene solo per la città, non avranno successo

“La macchina elettrica, o qualsiasi mezzo elettrico, va bene in città, ma non la consiglio per spostamenti fuori città…Non avrà molto successo, anche perché costano troppo ancora“. Cosimo Bugliari Armenio

Risposta. Evidentemente il lettore non ha mai sentito parlare di un marchio chiamato Tesla, che nella sua fascia di mercato ha prezzi assolutamente concorrenziali. E ha un’autonomia omologata superiore anche ai 600 km.