Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Un gruppo di addetti Tesla chiede a Musk di lasciare, imputando al CEO le difficoltà che l’azienda sta incontrando nelle vendite a livello globale.

Un gruppo di addetti: “Continuare con Elon vuol dire affrontare ulteriore declino”

Premessa: la maggioranza di chi lavora in Tesla supporta ancora Elon Musk e desidera che il n.1 resto al suo posto a lungo. Ma c’è anche chi la pensa diversamente e, dopo un lungo mugugno, ha deciso di uscire allo scoperto con un comunicato, parlando di “danni arrecati al marchio ormai irreversibili” e di un’immagine pubblica di Tesla diventata così “un fardello“. Aggiungendo: “Ora ci troviamo a un bivio: continuare con Elon come CEO e affrontare un ulteriore declino man mano che i clienti abbandoneranno il marchio. Oppure andare avanti senza di lui e lasciare che i nostri prodotti e la nostra missione abbiano successo o falliscano da soli”. Scarso peso viene attribuito anche al proposito di Musk di tornare a dedicare più tempo a Tesla: “Sia chiaro: il problema non siamo noi. Il problema non sono i nostri prodotti. I nostri team di ingegneria, assistenza e consegna non sono il problema. Il problema è la domanda. Il problema è Elon“.

Un firmatario della lettera: “Mi hanno licenziato per avere aderito alla protesta”

Il gruppo di dipendenti non crede nemmeno alla tesi di Tesla secondo cui la crisi di vendite è dovute semplicemente all’attesa della nuova versione della Model Y. “Le auto sono invendute e il loro numero aumenta di settimana in settimana. La produzione sta andando meglio che mai. La qualità è alta. I processi sono forti. Ciò che non funziona è la domanda. Non si tratta di un problema di prodotto. È un problema di leadership. Tesla è pronta ad andare avanti…senza Elon come CEO“. Ma sembra che la risposta di Musk non si sia fatta attendere: uno Staff Manager Programm, Matthew LaBrot, ha fatto sapere di essere stato licenziato per avere aderito alla protesta. “Spero che la lettera abbia chiarito la mia posizione: sostengo Tesla e la sua mission. Voglio che questa mission cresca e prosperi. E credo che non possiamo farlo con Elon Musk come CEO“, ha scritto su LinkedIn. “Non ho preso questa posizione alla leggera. Sapevo dei rischi che correvo e ho parlato lo stesso: credo nella missione di Tesla più di quanto tema il suo CEO“.

– Leggi anche / I consigli di Scame per le flotte aziendali elettriche: mercoledì 14 maggio h. 11 webinar con Gerald Avondo, Head of Product and Services e-mobility. Il LINK per partecipare

– Iscriviti alla newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico