Un elettricista spiega le riserve sull’auto elettrica

Un elettricista, Roberto di Fossano (Cuneo), spiega il punto di vista di chi fa il suo mestiere nei confronti dell’auto elettrica. Questo dopo la mail di un lettore che raccontava come come il suo installatore di fiducia l’avesse sconsigliato di dotarsi di una wall-box per la ricarica. E anche di acquistare una EV.

di Roberto Arese

“Sono un elettricista installatore, ho letto di quel vostro lettore a cui gli elettricisti sconsigliavano la colonnina di ricarica. E ho letto purtroppo i tanti commenti sotto a sfavore degli impiantisti elettrici, che sono arretrati con le idee e che ne capiscono poco!!…Beh magari qualche piccola minoranza ti questo tipo esiste, ma vorrei spiegare altri concetti ed altri perché di una possibile risposta del genere!!…

Un elettricista spiega / C’è chi pensa che con 3kW possa fare di tutto…

Innanzitutto in Italia le infrastrutture elettriche per produzione, trasformazione e trasporto dell energia sono vecchie. E sottodimensionate rispetto ai consumi che ad oggi siamo arrivati ad avere nelle nostre case: figuriamoci sostenere anche milioni di auto elettriche. Poi la maggior parte degli impianti privati sono vecchi e pochissimo performanti per le esigenze attuali e l’italiano medio è molto poco informato sulle questioni elettriche. Normalmente è fermo a contratti energetici di contatore minimi, pensano che 3kW vadano ancora bene per attaccare di tutto!!… Inoltre nessuno racconta mai gli svantaggi dell’avere tutto elettrico, specialmente in casa. Quando hai riscaldamento elettrico, piastra induzione, climatizzatore, boiler in pompa di calore e svariati elettrodomestici, hai bisogno di molta energia. L’Enel al massimo arriva a 6kW in monofase, poi passi al trifase (ma i costi dell’impianto non sono una passeggiata!)“.

Non facciamoci troppe illusioni sul fotovoltaico…

“Inoltre la gente pensa che se installi un fotovoltaico azzeri la bolletta e ricarichi l’auto gratis!!…E invece non è proprio poi così, a causa di svariati fattori!!!…Per cui se sei un elettricista serio e competente e non vuoi solo fare il business-man, a volte ti trovi nella complicata situazione di tirare avanti la ditta prendendo i lavori. Oppure istruire e consigliare bene i clienti, e magari a volte di sconsigliare delle installazioni!!…Mi è già capitato più volte di clienti che hanno fatto lavori molto onerosi, installando impianti che sulla carta dovevano essere avveniristici. E poi adesso si stanno lamentando che arriva la bolletta salata!!!...Per cui non fate di tutta l’erba un fascio ed informatevi, prima di fare qualcosa, da più ditte elettriche/idrauliche, su internet e soprattutto da chi ha già avuto esperienze simili. Un saluto a tutti voi di Vaielettrico, vi seguo sempre!“ .

Un gruppo di lavoro per scambiarci esperienze

Risposta. Il tema dell’installazione, su luogo pubblico o privato, ci sta molto a cuore, tanto che abbiamo appena creato un gruppo su Linkedin per discutere proprio di questo. Il gruppo si chiama “La mobilità elettrica per i professionisti del settore elettrico” ed ha già 175 iscritti, tra operatori e persone interessate comunque a documentarsi. Il nostro fine ultimo è creare una consapevolezza di base nell’affrontare le scelte che riguardano la mobilità elettrica, senza pregiudizi. Evitando così di fare le scelte sbagliate di cui parla Roberto, certo, ma anche collaborando insieme a risolvere i problemi che ci sono.