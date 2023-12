Un dubbio sulle batterie: LFP o NMC?

Meglio le batterie NMC o le batterie LFP? Due lettori, Davide e Danilo, ci chiedono grosso modo la stessa cosa. Inviate quesiti e osservazioni a info@vaielettrico.it

Due opzioni per la mia futura Model 3

“Ho deciso finalmente di fare il grande salto e dopo aver venduto la mia Panamera 3.0 V6 comprerò a breve una Tesla Model 3 highland, in quanto la ritengo ad oggi la migliore auto elettrica sul mercato. Premetto che non ho particolari problemi di ricarica in quanto posso ricaricare a casa con l’impianto fotovoltaico e mediamente faccio 1500 km al mese. Il mio dubbio e’ solo uno (soprattutto in ottica futura di rivendibilita’ futura del veicolo e durata della capacità di carica della batteria negli anni): meglio una batteria LFP (montata sulla standard range) o NMC (montata sulla long range)?

Penso che la scelta della chimica della batteria sia un fattore nella scelta del veicolo soprattutto con una tecnologia che cambia così rapidamente (magari tra 5 anni la long range si svaluterà molto di più perché ha una tecnologia più vecchia rispetto alla standard range)„. Davide da Ruda

Mi piace la Smart #3, ma con che batteria?

“S to valutando l’acquisto della mia prima auto elettrica. Ho una percorrenza giornaliera di circa 60 km di cui 50% autostradali ed il resto tra extraurbano e città.

Sono orientato sulla Smart #3, ma vorrei avere un parere sulla tipologia di batteria da scegliere tra LFP da 49 kWh oppure NMC da 66 kWh.

Tra le due versioni c’è una differenza di prezzo di circa 5000€.

Quale batteria garantisce più durata e meno perdita di efficienza nel tempo? Su quale delle due mi consigliereste di orientarmi? „ Danilo Laudadio

Sono più i pregi che i difetti per le batterie LFP

Risposta- Le batterie LFP (litio ferro fosfato) e NMC (nichel manganese cobalto) sono entrambe a base di litio:

-L’ossido di litio nichel manganese cobalto (LiNiMnCoO2) è il materiale catodico utilizzato nelle batterie NMC.

-Le batterie LFP utilizzano fosfato ferroso di litio (LiFePO4) come materiale catodico.

In termini di sicurezza contro il rischio di incendio vincono le batterie LFP: hanno una fuga termica più elevata a 270°C, mentre le batterie NMC hanno una fuga termica inferiore a 210°C. Significa che le prime non prendono fuoco né si guastano a temperature più elevate. Inoltre, le batterie LFP hanno fosfato al catodo, supporto metallico come anodo e carbonio grafite come elettrodo, rendendole chimicamente più stabili delle NMC.

I pro: sicurezza, longevità, costo

Il degrado della capacità di una batteria nel tempo è una preoccupazione comune. Rispetto alle batterie LFP, che hanno più di 3.000 cicli di carica e possono raggiungere i 6.000 se utilizzate e mantenute correttamente, le batterie NMC hanno solo tra 1.000 e 2.000 cicli di carica.

Inoltre, il tasso di autoscarica delle batterie LFP è solo del 3% al mese contro il 4% delle batterie NMC. Le LFP costano meno e sopportano cariche frequenti fino al 00% meglio delle NMC.

Le LFP vincono anche in sostenibilità

Le batterie LFP non contengono nè cobalto nè nichel, materiali critici in fase sia di estrazione sia di lavorazione e smaltimento. Sono perciò meno impattanti sull’ambiente e più efficaci per ridurre l’impronta di carbonio dell’auto elettrica anche in fase di produzione. L’impiego nell’automotive è sempre più massiccio, con la sola eccezione dei modelli premium ad alte prestazioni e grande autonomia.

I contro: autonomia e sensibilità al freddo

Presentano però almeno due lati negativi. Hanno un minore densità energetica, perciò pesano di più parità di kWh immagazzinati e presentano un maggior calo di prestazioni con il freddo. Per le percorrenze e la tipologia d’uso dei nostri due lettori, però, nessuno dei due inconvenienti ci pare ostativo.utonomi e

La maggiore longevità dovrebbe assicurare alle auto che le adottano un superiore tenuta sul mercato dell’usto, anche se il loro arrivo è molto recente e non consente di confermare questa previsione. Fra cinque anni, però, entrambe le due chimiche potrebbero essere obsolete.

– Iscriviti alla Newsletter e al canale YouTube di Vaielettrico-