Un dubbio sulla ricarica per una Smart usata

Un dubbio sulla ricarica: Alessio è alla ricerca di una Smart per la figlia e…

“D a circa un mese sono alla ricerca di una Smart Electric Drive(451). Ma mi sto scontrando con una preoccupante disinformazione da parte dei rivenditori, privati, concessionari e rivenditori plurimarche tout court. L’auto servirà a mia figlia per il tragitto casa università in una città particolarmente fredda e che, giustamente, si è dotata di una Ztl a misura di auto elettriche. Non avendo la possibilità di caricare di notte in un box o posto auto assegnato, la mia ricerca si è concentrata sulle Smart elettriche dotate del caricatore interno trifase a 22kw. Assodato che, costando all’epoca l’optional più di € 3.000, se ne trovano pochissime. Ho notato che sugli annunci praticamente nessuno scrive se l’auto ne è fornita, anche quando lo è, per cui ho iniziato a chiamare ogni rivenditore. E qui mi si apre un mondo… ( continua ) “.

…chiede: “Può bastarle un caricatore da 3,7kW? “

“ C’è chi a fronte di un suo annuncio per Smart Electric Drive, alimentazione elettrica, anno 2014, con tanto di foto (rivenditore) alla mia richiesta risponde che l’annuncio è per una Smart a benzina. E che NEL 2014 LE SMART ELETTRICHE NON ESISTEVANO “ . E c’è chi mi risponde che LE SMART ED. 451 ESISTONO MA SOLO CON IL CARICATORE DA 3,7KW. Poi c’è una pletora di personaggi (privati, ma anche rivenditori) che insiste nello spiegarmi che BASTA USARE IL CAVO PER LE COLONNINE E POSSO CARICARE ALLE COLONNINE. Ultimi, ma non meno, rari coloro i quali, dopo aver spiegato loro che l’auto non avrà un box, mi spiegano con dovizia di particolari che A ME NON SERVE IL CARICATORE A 22KW. PERCHÉ MI BASTA LASCIARLA IN CARICA DI NOTTE NEL BOX. Ora chiedo a voi, visto che sembra quasi impossibile trovare una Smart ED 22kW usata, realisticamete una studentessa con percorrenza media di 15/20 km al giorno può farcela a gestire una Smart ED col caricatore da 3,7kW? “ . Alessio Zulli

Un dubbio sulla ricarica / Meglio pensare a un usato più recente e certificato

Risposta. Abbiamo chiesto conforto all’Ufficio stampa Smart, sempre rapido nel rispondere. Nel 2014 esistevano eccome le Smart electric, prodotte dal 2009, con batteria agli ioni di litio da 16,5 kWh. Di serie un caricabatteria da 3,7 o in alternativa, optional da 22 kW (queste ancora più difficili da trovare). Le prime facevano parte del progetto e-mobility Italy in partnership con Enel e forse c’è ancora qualcosa di usato in giro, ma con numeri davvero residuali e comunque fuori dal circuito di usato certificato Smart. In che stato/condizioni versi la batteria e in generale tutta la vettura sarebbe da verificare bene. Per l’uso che intende fare della vettura, avere o meno una wall-box in garage non è un grande problema, a prescindere dal carica-batteria di bordo. Può cercare qualcosa di più recente, possibilmente con la batteria ancora in garanzia. Se è così fortunato da trovarne una tenuta bene, con pochi km ad un prezzo accettabile, può approfittarne. Una batteria da 16,5 kW si carica anche per strada in tempi contenuti, tanto più per le esigenze di percorrenza contenute di sua figlia.

