Un divano elettrico per andare a spasso per Charlotte

Un divano elettrico per andare a spasso: succede a Charlotte, negli Stati Uniti. Due giovani hanno pensato bene di trasformare l’arredamento di casa in un mezzo di trasporto urbano… a emissioni zero. Fermati dalla Polizia mentre “viaggiavano” su un divano montato su due monopattini elettrici Lime.

Un divano elettrico (trainato da due e-bike)

Pensavamo di averle viste tutte e invece…La foto pubblicata dal Charlotte-Mecklenburg Police Department mostra il divano – di dimensioni normali – appoggiato trasversalmente sui due mezzi elettrici a noleggio. Uno sotto ogni estremità, a creare una sorta di salotto viaggiante su ruote.

Non è chiaro come sia stato realizzato il collegamento tra i monopattini, né come i due conducenti riuscissero a controllare direzione e traiettoria. Dalle foto sembra che i due mezzi fossero solo stati avvitati al divano, che riuscivano a trainare. E, a quanto pare, il sistema era riuscito almeno a portarli in strada, in mezzo al traffico, prima dell’intervento degli agenti increduli.

La micromobilità green creativa

La Polizia ha raccontato l’accaduto sui propri canali social con una certa ironia: «Beh, questa era decisamente una prima volta», si legge nel post. Ma, pur riconoscendo la creatività dei due protagonisti, il Dipartimento ha comunque voluto cogliere l’occasione per lanciare un messaggio più serio sulla sicurezza stradale. In particolare, invitando i cittadini a riflettere prima di improvvisare mezzi di trasporto così poco convenzionali, che possono causare incidenti e distrarre gli altri automobilisti.

Alla fine, l’esperimento di micromobilità alternativa – alla ricerca del comfort assoluto alla guida – ha avuto vita breve. Non è chiaro se i due giovanotti abbiano poi ricevuto una multa o altro, cosa decisamente probabile. Le autorità non ne hanno nemmeno reso pubblici i nomi.

Probabilmente, alla fine, il tutto è stato declassato a “idea bizzarra” o poco più. Il divano su ruote, almeno ad oggi, non è un’opzione percorribile come nuovo trasporto urbano. Piuttosto è un esempio curioso di come la disponibilità di piccoli motori elettrici possa stimolare esperimenti tanto creativi quanto discutibili.