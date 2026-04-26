Un disabile contro Tesla: “Dispositivi non idonei…”

Un disabile contro Tesla: “A rischio la mia sicurezza…”

“M i chiamo Mario Galanti e vi scrivo da Ragusa per denunciare un comportamento gravissimo da parte di Tesla Italy S.r.l. Comportamento che mette a rischio la mia sicurezza e calpesta i miei diritti come cittadino invalido (Art. 3 comma 3, Legge 104). ​ Ho già presentato un esposto alla Guardia di Finanza e sto procedendo con una denuncia-querela ai Carabinieri. ​Chiedo il vostro aiuto affinché Tesla si assuma le proprie responsabilità e cessi questo comportamento discriminatorio e pericoloso per l’incolumità stradale. Tutta la documentazione (PEC, la dichiarazione tecnica Handytech ed esposto GdF) è disponibile.