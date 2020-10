Un difetto nelle batterie di Kona Ev? Hyundai vuole ritirarle

Hyndai ritirerà 25.000 Kona Electric vendute in Corea per un possibile difetto nelle batterie. Secondo la stampa coreana (leggi ) il richiamo potrebbe essere esteso a livello globale coinvolgendo 77 mila autovetture elettriche.

Non è chiaro se i probleni riguardino le celle, prodotte da LG Chem, o l’assemblaggio del pacco batterie realizzato da HL Green Power, joint venture di Hyundai Mobis e LG Chem. Pare comunqu che sia già partita una contesa legale fra le casa automobilistica e e LgChem.

Il primo episodio sospetto si era verificato l’anno scorso quando era esplosa una Hyundai Kona EV in un garage a Montreal, in Canada. In seguito si sarebbero sviluppati altri 12 incendi sospetti. Hyundai ha aperto un’indagine ufficiale su questi episodi giungendo alla conclusione che si è sempre trattato di un difetto in una cella (leggi anche).