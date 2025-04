Un deposito di CO2 (ENI) sotto l’Adriatico: s’ha da fare?

Vuoi leggere questo articolo senza pubblicità? Entra qui e abbonati a Vaielettrico Premium

Un deposito di CO2 sotto l’Adriatico: s’ha da fare? L’Eni ci crede, stoccando l’anidride carbonica nelle vecchie strutture del gas di Porto Corsini (Ravenna).

Un deposito di CO2? Il prof Butera: “Costa molto, con un contributo modesto alla decarbonizzazione”

Repubblica ha spiegato il progetto con il capo della carbon capture dell’Eni, Salvatore Giammetti, premettendo che ancora mancano le regole e i costi sono alti. “Si usano al contrario i tubi che negli anni ’60 hanno portato il metano a riva, nella case e nelle industrie, per sostenere il miracolo economico“. E Giammetti: “Nell’impianto abbiamo dimostrato che la tecnologia è già disponibile e può funzionare“.

Ma sono tante le voci contrarie, come Federico Butera, prof emerito del Politecnico di Milano: “1) ci sono molti dubbi sulla possibilità di usare questa tecnologia su larga scala, fornendo un contributo apprezzabile alla decarbonizzazione; 2) permette di continuare a usare il metano, che con le perdite lungo il percorso dall’estrazione al consumo, è 30 volte più potente della CO2 come gas climalterante. E vanifica in parte o in tutto il sotterramento della CO2 3) costa molto, affinché la tecnologia sia competitiva occorre che chi emette CO2 debba pagare 140 €/tonnellata emessa; 4) oggi non è così e occorre che lo Stato, cioè i cittadini, paghino all’ENI quel che serve per ripagare i maggiori costi, almeno“.

“A questi costi sono competitivi l’idrogeno, i combustibili di sintesi verdi e gli accumuli…”

Butera ha pubblicato queste riflessioni sul suo profilo LinkedIn, aggiungendo: “Domanda: perché dobbiamo per forza farlo? Con la CO2 a 140 euro/tonnellata, diventano competitivi l’idrogeno verde, i combustibili di sintesi verdi, i sistemi di accumulo più costosi. E ci liberiamo dalla dipendenza dal gas prodotto in altri paesi”.

Per poi concludere: “Inoltre, contrariamente a quanto scritto nell’articolo, l’IPCC nei suoi scenari prevede la cattura e lo stoccaggio della CO2 da biomassa, non da gas (vedi: IPCC, 2018: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable development, and efforts to eradicate poverty, Pag.14). È molto diverso“.

