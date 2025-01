Un costo assurdo per sistemare la mia Megane incidentata

Un costo assurdo per sistemare la mia Renault Megane incidentata. Un lettore descrive i preventivi incredibili (superiori al costo dell’auto) che ha avuto. Vaielettrico risponde. Le vostre mail vanno inviate a info@vaielettrico.it

di Roberto Concari

“Sono un vs. Lettore gia’ da tempo, fin da prima di acquistare le auto elettriche. Sono proprietario di due vetture: una Megane e-tech EV60 da settembre 2023 e un’Audi e-tron GT. Ho sempre seguito con molto interesse tutte le vs. informazioni sul mondo elettrico e proprio per questo mi sono deciso ad acquistarle. Avendo anche a disposizione l’impianto fotovoltaico per la ricarica e altre auto termiche per la sostituzione. Devo dire, in base ai miei spostamenti, che mi trovo molto bene e sono auto eccezionali“.

Mi hanno sfondato le portiere della fiancata della Megane: airbag esplosi

“Ma un bel giorno, tutto è cambiato e quanto è accaduto ha messo in discussione la mia visione del mondo dell’elettrico. Se, realmente, è così come mi vogliono far credere (assurdo), il mondo dell’elettrico per me è finito. Nell’agosto del 2024, ho avuto un incidente stradale con la Megane: l’altra vettura, non rispettando lo stop ad un incrocio, mi ha sfondato le due portiere della fiancata destra, facendo esplodere tutti gli airbag. Nessuna conseguenza per i passeggeri di entrambe le auto e a prima vista sembrava quasi un normale incidente con ragione al 100%, come da verbale della Polizia Municipale. In realtà da quel giorno è iniziato il mio calvario che non si è ancora concluso e non ho ancora capito se riguarda tutto il mondo elettrico o solo la mia Megane. Dopo l’incidente, il carroattrezzi ha portato l’auto alla concessionaria Renault, avendo questa la carrozzeria interna autorizzata per le auto elettriche (anche se probabilmente poco preparati su queste auto)“.

Un costo assurdo: 47.280 euro, più del valore dell’auto, possibile?

“La carrozzeria ha tardato ben due mesi e mezzo a formulare il preventivo di riparazione: non era ben chiaro se con un impatto del genere ci fosse da sostituire la batteria di trazione. Anche se la parte inferiore dell’auto dove alloggia la batteria non era stata urtata. Infine, per togliersi da ogni responsabilità, mi hanno fornito il seguente preventivo. Sostenendo che, secondo il manuale di riparazione Renault, quando esplodono gli airbag, la batteria di trazione va sostituita. Danno meccanico 15.000 euro, batteria di trazione 29.280 euro, smaltimento batteria usata 3.000 euro = Totale 47.280 euro iva compresa (valore ben superiore al nuovo). La mia assicurazione vuole risarcirmi euro 14.800. Non so come la risolverò e in che tempi, visto che sono ormai trascorsi 5 mesi. Chiedo aiuto a voi per sapere se effettivamente, nelle auto elettriche, in caso di incidente e esplosione degli airbag, va sostituita la batteria. Se è così, a mio parere, è finito il mondo dell’elettrico“.

Risposta. Non riusciamo bene a capire perché, se l’incidente è stato causato dall’altra auto, dev’essere il nostro lettore a farsi carico della riparazione. Comunque sia: chiederemo lumi a Renault, perché è la prima volta che ci capita di leggere che, se gli airbag esplodono, la batteria di trazione va sostituita. Con costi astronomici, peraltro, molto al di sopra delle quotazioni che circolano normalmente. Recentemente un altro lettore, con una Ioniq 5, ci ha scritto preoccupato per i costi di ripristino dell’auto dopo un incidente. Ventilando addirittura l’ipotesi di una rottamazione. E noi stessi stiamo raccogliendo documentazione per capire se effettivamente ci sono criticità particolari in caso di incidenti con l’elettrico. E anche in questo ci è prezioso l’aiuto di esperienze e informazioni che ci possono arrivare dai lettori esperti in materia. Come in questo intervento.

