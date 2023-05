Un comitato vittime del bonus 1.500 euro

Un comitato vittime dal bonus 1.500 euro (mai pagato) per chi rottamava una vecchia auto a favore di una bici o di un abbonamento ai mezzi. Questo serve…

Che fine ha fatto l’incentivo? Io ho rottamato la mia vecchia auto Euro 0, ma poi…

“Vi scrivo in merito al bonus rottamazione-auto decreto legge 2019 non ancora approvato. Ho mandato una decina di è mail all’ urp@mite.it del ministero al riguardo il bonus rottamazione auto. Con incentivo di Euro 1.500 per l’acquisto di biciclette e abbonamenti per trasporto pubblico. Ma ad oggi ancora niente. In pratica io ho rottamato e mi sono privato di un’auto Euro 0 nel Dicembre 2019 quando c’era il Ministro Sergio Costa e uscì la legge. Ma ad oggi Maggio 2023 non si sa ancora nulla, è assurdo. Mi potete aiutare in qualche modo ? Grazie“. Carmine De Falco

Un comitato vittime per far valere la protesta di tanti

Risposta. Bisognerebbe creare un comitato tra i tanti beffati da questo fantomatico bonus 1.500 euro. Per cercare di farsi valere. Il bonus fu approvato dal governo Conte, ma poi non è mai entrato in vigore per mancanza dei regolamenti attuativi e lasciato cadere da Mario Draghi e ora da Giorgia Meloni. A Carmine l’Urp del ministero non ha risposto, ma anche quando si è scomodato per farlo è stato per allargare le braccia dicendo che il bonus non si paga. Naturalmente facendo uno smodato uso del burocratese, in modo che il cittadino non ci capisca nulla e si arrenda. Così vanno le cose in Italia: una norma viene approvata con tutti i crismi e i cittadini, credendo di avere a che fare con persone serie, si adeguano. Per esempio rottamando una vecchia auto inquinante per sostituirla con una bici o l’abbonamento ai mezzi. In cambio di un aiuto di 1.500 euro, non certo una somma da far saltare i conti pubblici. Uno schifo.