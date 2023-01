Un Chinagate per l’auto elettrica, il timore di Salvini

Un Chinagate per l’auto elettrica? Il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini non si stupirebbe. Il vice-premier sempre più contrario al solo-elettrico dal 2035.

Il divieto europeo di mettere in vendita auto e mezzi commerciali leggeri a combustione interna dal 2035? “È un suicidio che avvantaggia l’industria cinese a danno di quella europea“. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo Salvini, al convegno Conftrasporto-Concommercio sul futuro dei trasporti e della logistica in corso a Roma. “Non mi stupirei – ha rincarato il ministro – che dopo il Qatargate venisse fuori anche un Chinagate”. Il riferimento è allo scandalo che sta travolgendo diversi personaggi politici che ruotano attorno al Parlamento europeo. Non è la prima volta che, con l’avvento dell’elettrico, Salvini evoca il rischio di distruzione della nostra industria dell’auto a tutto favore della Cina. A settembre parlando a Rivoli (Torino) di fronte a una platea zeppa di tue blu dell’ex Fiat, il leader della Lega non aveva usato mezze misure: «I geni dell’Europa hanno approvato una norma che è una follia. Significa distruggere il settore dell’auto in Italia, significa licenziare a Torino per dare lavoro a Pechino».

E intanto BYD tratta una fabbrica tedesca di Ford

Ma la lunga marcia dell’industria dell’industria cinese dell’elettrico verso l’Europa continua. La Ford sta negoziando con BYD una potenziale vendita del suo stabilimento di Saarlouis, in Germania. Una delegazione Ford si recherà presto in Cina per portare avanti i colloqui, ancora in una fase iniziale, secondo il Wall Street Journal. L’interesse di BYD non è stato né confermato né smentito dal colosso cinese, ma un’acquisizione dello stabilimento Ford si adatterebbe perfettamente alla sua strategia. Il sito tedesco Electrive ricorda che BYD da tempo pianifica almeno un impianto di produzione di auto elettriche in Europa. A dicembre la top manager Stella Li aveva dichiarato a Bloomberg che se ne sta valutando la localizzazione migliore, “per supportare la rapida accelerazione di BYD“. Senza precisare se si pensasse a un nuovo impianto o una fabbrica già esistente come quella di Ford.