Un certo Scopelliti: e se fosse lui il manager dell’anno?







Un certo Scopelliti, nel senso di Federico Scopelliti (foto sopra), da un anno e mezzo a capo di Leapmotor Italia. E se fosse lui il manager dell’anno?

Un certo Scopelliti, che guida il boom di Leapmotor

Il boom di Leapmotor (23.355 auto vendute nei primi 6 mesi del 2026 e quota di mercato nelle elettriche vicina al 30%) sta facendo discutere. C’è chi lo ritiene un risultato eccezionale (e noi tra questi), dovuto all’incredibile successo della T03. E chi invece ritiene che sia un boom destinato a sgonfiarsi con la fine degli incentivi. Comunque sia, è difficile negare che il giovane team di Leapmotor, all’interno di Stellantis, abbia fatto un gran lavoro. Va tenuto conto che il marchio cinese è arrivato in Europa meno di due anni fa. E che, per quanto sia stato agevolato dagli incentivi, consegnare in pochi mesi tutte queste auto in arrivo dalla Cina richiedeva uno sforzo organizzativo non da poco. E invece le macchine sono arrivate e sono state consegnate a colpi di oltre 3 mila T03 al mese, prima della scadenza ultima del 30 giugno.

T03 venduta soprattutto al Sud, isole comprese

Un risultato di cui va dato merito alla squadra di Scopelliti, un 47enne bocconiano che in precedenza ha diretto Opel Italia. E c’è una dato che valorizza ancor di più il lavoro fatto in Leapmotor Italia. Le auto sono state vendute soprattutto al Sud de nelle isole, zone in cui storicamente la penetrazione dell’elettrico è marginale. Dataforce parla di un 15,4% nel mercato totale e di un 19,3% nel canale privati. E il marchio guidato da Scopelliti con la T03 ha avuto particolare successo in zone come Palermo, Napoli, Salerno e Ragusa. Ma anche in Sardegna i risultati sono stati notevoli, in particolare per la concessionaria Acentro, come raccontato alcuni. Con oltre 150 immatricolazioni al mese in un’isola ostica per l’auto elettrica. Ora viene il difficile, la coda degli incentivi è finita e anche le Leapmotor vanno vendute a prezzo pieno. Ma i risultati a metà anno sono una bella base per costruire il 2026.