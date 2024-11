Un cavo volante dalla finestra alla strada è ok?

Un cavo volante dalla finestra di casa alla strada per rifornire l’auto: si può fare? Un lettore ci pone la domanda già proposta da Alessandro. Vaielettrico risponde. Ricordiamo che i vostri messaggi vanno inviati a info@vaielettrico.it .

Un cavo volante per ricaricare la mia prossima auto elettrica: chi me lo vieta?

“Sono intenzionato ad acquistare un’auto elettrica. Ma abito in centro città e non ho un box nè un’area privata dove poter eseguire la ricarica e le colonnine sono parecchio distanti dalla mia abitazione. Vi chiedo se è possibile ricaricare l’auto facendo passare il cavo dalla finestra della mia abitazione fino all’auto parcheggiata sotto casa su suolo pubblico. Ho visto utilizzare questa pratica da altri (v.foto dopra) Vi chiedo quindi: 1) Se questa pratica di ricarica è possibile e in base a quali normative. 2) Se non è possibile quali sono le normative, leggi, regolamenti, ecc. che lo vietano. Ho fatto le stesse richieste al Comando di Polizia Locale ma ad oggi non ho avuto riscontro. Vi chiedo pertanto se potete darmi indicazioni in merito prima di affrontare l’acquisto di un’auto elettrica che non è insignificante. Grazie anticipatamente per la risposta“. Ing. Roberto Gasparini

Normativa o no, suggeriamo caldamente di evitare

Risposta. Onestamente non siamo al corrente di una normativa specifica. Ma ribadiamo quanto detto in risposta all’altro lettore. Ovvero che far passare un cavo di ricarica su un suolo pubblico è da evitare perché pericoloso. Si rischia che chi transita sul marciapiede, o comunque nel tratto sotto la finestra, non veda il cavo e inciampi mello spessore del cavo, procurandosi traumi. Bisogna pensare a soluzioni alternative: vietato o meno, questa ci sembra decisamente da sconsigliare.