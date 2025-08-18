Un cavo dalla finestra alla strada per ricaricare è ok?

Un cavo dalla finestra alla strada per ricaricare l’auto è una soluzione accettabile? Un lettore ci ripropone la domanda per la sua auto ibrida plug-in. Vaielettrico risponde. Per scriverci: info@vaielettrico.it
Un cavo dalla finestra a più di 2 metri d’altezza che fastidio può dare?
“Ho letto la vostra risposta a un utente che chiedeva se poteva ricaricare con un cavo passante dalla propria abitazione all’auto parcheggiata di fronte sul marciapiede. Mi trovo in una situazione simile, ma nel mio caso il cavo di dieci metri passa dalla finestra alla mia auto facendo un arco che non tocca il marciapiede. E passa oltre due metri sopra la testa di eventuali passanti. La strada è tranquilla e passa pochissima gente. L’ assobimento è minimo avendo una batteria di 10kWh con amperaggio di 6 ampere. A batteria completamente scarica impiega 5 ore, ma non è quasi mai scarica. Mi sembra quindi che non ci siano problemi, che cosa ne pensate? Grazie mille“. Pier Luigi Bezzi
Secondo noi è meglio evitare…
Risposta. Questa è una domanda che ci viene posta di frequente. Ricaricare con la corrente elettrica di casa (soprattutto la notte) è pratico ed economico. E non tutti hanno un garage o un cortile in cui farlo. Pratiche di questo tipo, però, sono evidentemente sconsigliate, per ovvie ragioni di sicurezza. Il cavo, anche a un’altezza di circa 2 metri, può essere urtato involontariamente. Oppure oggetto di furti o atti vandalici, purtroppo sempre più frequenti nelle nostre città. A Roma (quartiere Prati) nel 2022 fece molto discutere il caso di un tizio che dalla finestra aveva calato in strada il cavo ad altezza d’uomo. Un sito parlò di “transizione ecologica de‘ noantri“. Ripetiamo: secondo noi non si fa.
– La ricarica? È tutta una questione di C…/ Il nuovo VIDEO di Luca Palestini