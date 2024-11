Un cavo dal terrazzo per caricare la Tesla?

“H

Per ora non so se potrò mettere il fotovoltaico, avendolo già messo lui in quasi tutto il tetto (abitiamo vicini!). Magari opterò per quello da terrazzo, essendo sotto di lui(moglie permettendo:)!)… Ma le domande sono altre!

Ho una Lancia Y 1.200 benzina di circa 15 anni che vorrei cambiare, visto che iniziano a venire fuori i problemi dell’età.

Ho trovato una Model 3 del 2021, mi pare con circa 60 mila km che pagherei circa 26 mila euro, sul sito della Tesla. Faccio 96 km al giorno, spendendo circa 300 euro al mese di benzina. Potrei caricare l’auto al lavoro, nelle colonnine Tesla e a casa con l’elettricità classica a 3kW, con la possibilità di portarla a 6kW con Hera, non nel garage ma con il cavo che farei scendere dal terrazzo!

Potete darmi una spiegazione dettagliata per favore? “.

Alessandro

