Un carrello-batteria e l’auto elettrica diventa modulare

Un carrello-batteria per aumentare l'autonomia di utilitarie e citycar nel caso di viaggi più lunghi del solito. L'idea è di Enrico, noi non siamo troppo convinti.

La soluzione per automobilisti a bassa percorrenza

“L eggo con piacere i vostri articoli e sostengo da sempre la mobilità elettrica.

Ho letto anche il vostro commento a soluzioni modulari per le batterie con cambio rapido.

Espongo la mia opinione:

Ci sono 2 tipologie di automobilisti in base alla percorrenza giornaliera: e quelli a lunga e quelli a bassa.

Mi aspetterei quindi che le auto possano offrire almeno 2 allestimenti differenti (o modulari).

Per gli automobilisti a bassa percorrenza, in caso di un viaggio lungo, potrebbe essere previsto un carrello trainato da affittare alla bisogna con batteria di supporto, oppure con un generatore, che potrebbe garantire la ricarica anche durante il viaggio .

Che ne dite? „ Enrico del Fabbro

Qualcuno ci ha provato, ma non si è più visto

Risposta- Non è la prima volta che ci viene sottoposta la soluzione del “carrello-batteria” supplementare (leggi Non è la prima volta che ci viene sottoposta la soluzione del(leggi qui qui ) per i lunghi viaggi e abbiamo sempre risposto che non ci pare un’ idea percorribile. Abbiamo scritto anche della start up francese EP Tender che produce un rimorchio universale con 51 kWh di capacità. Ma ne abbiamo perso le tracce, quindi non dovrebbe aver avuto grande successo.

I motivi per i quali la soluzione del carrello-batteria non ci convince sono almeno tre:

-Primo: il traino di un carrello aumenta i consumi in modo significativo, sia per il maggior peso sia per la peggiore aerodinamica. Quindi una parte non trascurabile dell’autonomia aggiuntiva verrebbe semplicemente sprecata.

-Secondo: chi sarebbe il proprietario del carrello-batteria? Immaginiamo che non possa essere lo stesso proprietario dell’auto, che dovrebbe accollarsi un costo di alcune migliaia di euro per fruirne solo alcune volte all’anno. Supponiamo che invece fosse un noleggiatore (che comunque si farebbe pagare un canone di alcune decine di euro al giorno): siamo certi che il tempo necessario per raggiungere il luogo di stoccaggio, sbrigare le pratiche burocratiche di noleggio, collegare il carrello all’auto, riconsegnarlo a fine viaggio non sia molto superiore a quello di una o due ricariche fast da colonnine pubbliche effettuate durante il viaggio? Entro l’estate avremo 100 stazioni autostradali dotate di impianti di ricarica a 150 KW di potenza che in 20 minuti possono erogare 20-30 kWh per quasi 300 km di autonomia.

Consumi, costi e sicurezza: tre motivi per dire no. E i tempi….