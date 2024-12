Un calvario di ricariche i viaggi lunghi? Macché…Dopo il discusso “test” di Rete 4-Mediaset (8 soste per 768 km), i lettori ci scrivono raccontando i loro di viaggi. Come Marsilio, 905 km con la Mini Cooper-e senza particolati sbattimenti.

di Marsilio De Angelis

“Invio con piacere il resoconto del week-end in Trentino appena trascorso. Ho deciso, pur avendo a disposizione in casa un’ auto termica, di affrontare il viaggio con la Mini Cooper E di mia moglie, per provare che cosa significhi viaggiare in elettrico su medie-lunghe distanze. Peraltro con una vettura che non nasce certo con velleità di macinatrice di km: monta una batteria di soli 40kWh e carica in DC fino a 70kW“.

Un calvario di ricariche? No, soste da 10 a 25 minuti, facendo tutt’altro…

“Il giudizio è assolutamente positivo: 905km partendo sabato mattino e tornando lunedì mattino senza nulla sacrificare alle nostre visite a destinazione. Ho affidato ogni decisione sulle soste al navigatore. Scoprendo per esempio che, quant’anche non ci fosse una ricarica in autogrill, ce ne sono a sufficienza (ad alta velocità, ben oltre quella che può accettare la nostra Mini) a non più di 800-1000 metri da molti caselli autostradali. Partendo con il 100% di batteria (caricata con la wallbox di casa), ho fatto tre soste. Una da 25 e le altre da 10 e 20 minuti, durante le quali ho rispettivamente fatto colazione e sgranchito le gambe. Se penso al medesimo viaggio con vettura termica, avrei risparmiato soste da 10 e 20 minuti…Ma cosa sono nell’economia di un viaggio da 4 ore? Anche perché mi hanno permesso di non pagare né cercare posteggio nei luoghi affollati a destinazione“.

Colonnine ovunque: lasci l’auto in carica e così parcheggi: sul Garda…

“A Riva del Garda l’ho lasciata alla colonnina in centro e ripresa con il 90% di carica durante la mia visita in città. A Levico Terme le vetture termiche cercavano ossessivamente posteggio a pagamento. Io l’ho lasciata nuovamente in carica a 5 minuti a piedi dal Parco Asburgico senza pagare il posteggio. Mentre a Trento l’ho lasciata ad una colonnina a 15 minuti a piedi dal centro, sempre senza cercare né pagare il posteggio. Tornato dalla visita l’ho ripresa carica. Rispetto ad una macchina termica, quindi, ho allungato le soste di poche decine di minuti ,all’andata e al ritorno. Anzi, avrei potuto limitate le soste a due se avessi accettato di arrivare a destinazione con il 5% di carica. Non ho affrontato il tema dei costi delle cariche perché non sono ancora state addebitate sulla carta di credito. Ma, fossero anche paragonabili ad una vettura termica visto il caro-elettricità, mi ripago con i restanti giorni dell’anno in cui carico a casa, sfruttando il fotovoltaico“.

Un calvario di ricariche? Basta solo organizzarsi, ma ben vengano gli scettici…

“Mi viene quindi da fare queste riflessioni. La macchina elettrica non è per tutti (quindi evitiamo gli scontri fra patiti dell’elettrico e del termico). Ma sicuramente è una scelta da approvare per quelli che possono caricare in casa con la propria wallbox nella routine di tutti i giorni. Quando si deve viaggiare, la macchina elettrica non limita la libertà di movimento. E questo mio viaggio, pur in condizioni non ideali in merito alle caratteristiche della vettura, ne è la dimostrazione. Chi ha una BEV deve solo organizzare le soste come da indicazioni del navigatore di bordo (eventualmente partendo qualche decina di minuti prima), ma godendo di altri vantaggi! Ma questo deve rimanere un segreto fra noi, ben vengano gli scettici della mobilità elettrica, così chi possiede una BEV trova le colonnine in strada vuote quando ne ha bisogno!!!“.