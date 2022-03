Un black out per capire quanto dipendi dall’elettricità

Un black out per capire quanti dipendi dall’elettricità. Dopo 7 ore, scollegati dalla rete, in inverno, abbiamo sperimentato quanto cose sono legate alla “luce”.

di Marcello Nizzoli*

“Una giornata davvero poco… elettrizzante. Non ci rendiamo conto di quanto siamo già dipendenti dalla rete elettrica. E nella mia città, Reggio Emilia, lo abbiamo vissuto nelle settimane scorse sulla nostra pelle (raffreddata). E val la pena di rivivere quella esperienza, a mente fredda, nei giorni in cui le notizie in arrivo dall’Ucraina fanno pensare a possibili scenari complicati sul fronte-energia“.

Un black out per capire: si ferma tutto e la doccia è fredda

“Pur essendo stati informati, in largo anticipo, abbiamo provato a vivere per 7 ore, dalle 8 e 30 alle 15 e 30, senza elettricità. A casa e in ufficio. La prima preoccupazione è stata quella, irrisolvibile, del possibile scongelamento del frigorifero. Poi, con il passare dei minuti abbiamo realizzato che anche il riscaldamento a gas metano non può funzionare senza elettricità, così come la doccia è fredda! … neppure il piano cottura a gas, si accende senza la presenza di un fiammifero od accendino a gas. Il climatizzatore elettrico con pompa di calore lo possiamo dimenticare… Veniamo alle funzionalità tipiche dello smart-working: il PC portatile alle 13:30, circa, è ormai senza batteria … Così anche il router internet a “saponetta”, a batteria, è ormai stanco. Noi però siamo tranquilli, avendo tre piccole power-bank tascabili per smartphone che permetteranno di arrivare tranquillamente alle 15 e 30. Confidando che l’energia tornasse puntualmente, come del resto è stato“.

Rimedi? Fotovoltaico con accumulo. E con la tecnologia V2G

“Che cosa insegnano 7 ore senza elettricità, d’inverno? I veicoli elettrici sono sicuramente il futuro, l’unico mezzo oggi rifornibile da una fonte energetica prodotta a km zero, in loco, grazie al fotovoltaico. Tuttavia avere a disposizione un adeguato impianto “solare” permette, oltre che di produrre e vendere energia, di avere una fonte indipendente di elettricità che è già indispensabile per la vita domestica. Se ai pannelli fotovoltaici aggiungiamo poi un adeguato ed ormai comune, accumulo, anche solo di sicurezza, le nostre case potrebbero funzionare a lungo. Indipendentemente dalle forniture esterne di gas e d’indispensabile elettricità. L’esperienza di quel giorno è semplicemente tragica: senza elettricità non funziona più nulla. Senza riscaldamento, senza computer, senza TV, senza acqua calda, …Con le nuove tecnologie V2G, dal veicolo alla rete, avere un’auto elettrica carica, che funga anche da accumulo per fornire energia va vista come una grande opportunità per tutti“

Un black out per capire che l’indipendenza non ha prezzo

“Avere grandi batterie su 4 ruote in grado di raggiungere edifici, aree privi d’energia, potrebbe avere un grande valore. Veicoli elettrici collegati in rete possono servire, anche in momenti di emergenza e vanno visti come una risorsa per la crescita energetica. Anche solo per stabilizzare la rete durante i picchi di domanda. L’esperienza delle 7 ore “senza luce” insegna molte cose: essere collegati alla rete del gas od avere una moderna stufa a pellet, non elimina dalla dipendenza dall’elettricità. La transizione elettrica, con pannelli solari e batterie d’accumulo privato, deve essere favorita ed avvenire il prima possibile diffusamente. Per motivi etici, ambientali, di calmieramento delle tariffe, di maggiore efficienza energetica. Avere nelle case un fotovoltaico ed un accumulo significa indipendenza dalle forniture energetiche esterne, che potrebbero interrompersi per vari motivi. Questo energia, anche senza rete, non ha prezzo … in tutti i sensi!“.

* Marcello Nizzoli è un marketing manager del settore automotive, specializzato nel settore nei veicoli per la mobilità sostenibile, veicoli elettrici, autobus, mezzi commerciali.

